El perdón en tiempos de Covid 19

“Es bien sabido que todo aquello que experimentamos, por duro que sea, siempre trae consigo algo bueno”, señala Diana Lucía Sato Martínez. La enseñanza aplica especialmente en estos momentos, muy cerca de finalizar un año de profundos cambios, en el cual hemos vivido y seguimos viviendo la pandemia de Covid-19; esto, en mayor o menor medida, nos ha marcado a todas las personas. En esta ocasión, Diana Lucía Sato Martínez, psicóloga clínica con maestría en psicoterapia y especialidad en neurociencias, terapeuta familiar y de pareja, y directora del Instituto de Neurociencias y Educación de Sinaloa, habla sobre un tema muy importante para la época navideña y más en las circunstancias en que estamos viviendo.



Tiempo de pérdida y ganancia

Muchos de nosotros desafortunadamente hemos perdido seres queridos. Pero al mismo tiempo hemos ganado el poder de conectarnos profundamente con nuestro propio Ser, hemos valorado más a las personas cercanas, lo que realmente somos y lo que tenemos, nos hemos fortalecido internamente. “Y en este contexto, destaca un aspecto muy importante: El perdón. Cuando se vive en el amor nos llena de vida, de libertad y de Paz Interior”, afirma la especialista.

Una decisión difícil. Perdonar es una decisión difícil, porque en muchas ocasiones no sabemos cómo hacerlo y continuamos sintiéndonos esclavos de un sentimiento de rencor y una emoción de enojo que, sin perdonar, cada día se puede intensificar más.

Recordemos que cuando sentimos el enojo, el resentimiento y los pensamientos de venganza, segregamos grandes cantidades de neuroquímicos del estrés y de la ansiedad, como es el cortisol, que nos enferman no solo mentalmente, sino físicamente, poniéndonos en riesgo de presentar alta presión, enfermedades coronarias y enfermedades en las glándulas suprarrenales.

“Además, cuando no soltamos estos sentimientos, no podemos pensar con claridad y se nos dificulta encontrar soluciones creativas y efectivas a nuestros problemas cotidianos”, argumenta Diana Lucía Sato.



Perdonar no es olvidar

El perdón está hecho para liberarnos, porque cuando no lo hacemos, nos sentimos anclados, como esclavos o prisioneros de una situación que nos dolió.

“Perdonar no significa olvidar, ni encontrar excusas para el daño que se te hizo, ni tampoco significa reconciliarte con la persona que te causó daño. Perdonar da un tipo de paz que te ayuda a continuar con tu propia vida”, comenta a psicóloga clínica. Y añade que cuando dices te perdono estás diciendo: “Sé lo que hiciste; no estuvo bien, pero reconozco que eres mejor que eso, no quiero que seamos prisioneros de esto ya más; puedo sanarme a mi mism@ y no necesito nada de ti”. Y si lo sientes profundamente, comenzarás a ser tú mismo y te sentirás libre.

Declara Sato Martínez que el científico Frederic Luskin, destacado investigador sobre el perdón de la Universidad de Stanford, refiere que perdonar no tiene que ver con justificar el comportamiento de otras personas, sino tener la capacidad de desprenderse del pasado para ir sanando y construyendo hacia el futuro. Quedémonos pues con las palabras de Mahatma Gandhi “El débil no puede perdonar. El perdón es un atributo de los fuertes y valientes’. Seamos fuertes y valientes para vivir en paz y en libertad.



Importante

Entonces, ¿cómo perdonar? Algunos puntos importantes en el proceso del perdón son:

