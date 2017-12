El poder del perdón

“Perdonar es, sin duda, una de las necesidades más grandes hoy. Vivimos en un ambiente que se ha ido transformando en hostil y, aunque nos cueste aceptarlo, cada vez más violento”, señala el padre Esteban Robles Sánchez, vocero de la diócesis de Culiacán. El sacerdote brinda una reflexión sobre este importante tema en esta época especial.

El perdón es una de las manifestaciones más grandes de amor. Solo perdona quien tiene la capacidad de amar, y es una conducta aprendida. El no perdonar tiene distintas implicaciones, crea sistemas de agresividad que van desde la ofensa, borrar de la “lista de amigos”, “ley del hielo” o no volver a hacerle algún favor. El grado más grande de no perdón es la venganza. Un hecho que se convierte en una ofensa mayor a la recibida, la cual empuja de manera irracional y sin amor alguno, ni mucho menos clemencia, a derramar el odio. Por algo se dice que sufre más el que odia que el odiado.

¿Para qué perdonar? Si el no perdón lleva a los sentimientos más viles del hombre, el perdonar tiene un efecto positivo. Nos eleva a la bondad natural. Es sacar lo mejor de nosotros mismos. Es el reflejo del ser amoroso y una grandeza de corazón.#Errores al intentar perdonar. Pensar “no puedo”. Más bien no quieres. Perdonar es una decisión. Falso pensar que perdono y olvido. Eso solo Dios. Pero por ser creados a su imagen y semejanza nos hace posible el entrar en un proceso de perdón, el cual no será fácil ni de la noche a la mañana. “Mira una cicatriz que tengas. Si ha pasado mucho tiempo la observas y ya no recuerdas el dolor que te causó la herida, solo ves la superficie”. No somos máquinas para programar cuándo sí y cuándo no perdonar. Es proceso, y el aceptarlo no te hace débil.

“Creo que es también momento de mirarnos a nosotros mismos y comenzar por perdonarnos, también nos hemos ofendido”, afirma el padre Esteban