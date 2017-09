El semen contiene una amplia variedad de virus

El semen humano representa un criadero para una serie de virus peligrosos, según una nueva revisión de evidencias.

De acuerdo a un informe que aparece en la revista Emerging Infectious Diseases, fue revelado que el semen alberca evidencias geneticas de 27 virus infecciosos, entre los más temibles, el Zika, el chikunguya, el ébola, el virus de Marbugo, la fiebre de Lassa , Epstein-bar, las paperas y la varicela.

Fueron los comentarios de Alex Salam, líder del grupo de investigación de la Universidad de Oxford, en Reino Unido. Los investigadores indicaron que la presencia de virus en el semen no es indicativo que cada virus pueda transmitirse sexualmente.

"La detección significa que se encontraron evidencias de material genético viral o proteína viral en el semen", ..."Es importante indicar que esto no significa que el virus sea viable, es decir, capaz de replicarse. Para demostrar esto, el virus debe ser aislado y se le debe hacer crecer en células o en animales. No se ha realizado esta prueba en muchos de esos virus, así que no sabemos si el virus es viable o no".