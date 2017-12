Las grandes oportunidades llegan para todos sin importar las dificultades que vamos dejando atrás o que enfrentamos diariamente.

Una historia llena de valentía y admiración corresponde para una mujer, el ejemplo de aquellas que aún temen lograr sus sueños.

Se trata de Mikayla Holmgren, la primera reina de belleza con Síndrome de Down. Con su simpatía y belleza interior ha logrado romper los estereotipos en este tipo de concursos, siempre con la sonrisa más bonita.

Un mundo de talentos

Y además de valiente es inteligente. Mikayla es joven, graduada de la Universidad de Bethel, en Minnesota. Desde los seis años ha estado envuelta en el mundo de la danza y ahora es una bailarina de competición.

Mikayla Holmgren. Foto de Facebook.

La talentosa reina de belleza es embajadora de la ONG Best Buddies, que busca crear oportunidad para las personas con habilidades intelectuales.

Si bien Mikayla no llegó a pasar a la siguiente etapa en el certamen estatal, su tenacidad fue reconocida por el propio director del certamen quien le otorgó dos galardones: el galardón al Espíritu y el Premio del Director.

Y lo mejor de todo es que ella nunca ha estado sola: su madre, Sandy Holmgren, fue la primera en apoyarla en sus decisiones y en el camino.

Ella destacó que primero concursó en el Minnesota Miss Amazing

"Escribí diciendo que tenía Síndrome de Down y pensé que no la aceptarían, pero decidieron que participaría. No caí realmente en la cuenta de que formaba parte (el concurso antes mencionado) de Miss USA y Miss Universo, y me costó varias semanas darme cuenta de la grandeza de esto y del gran reto que era”.

En su fanpage en Facebook hay una pequeña descripción de la joven que dice así:

"Mikayla es una señorita con Síndrome de Down, quien tiene pasión por el baile y ella ama expresarse a través de sus bailes".

También se pueden apreciar diversas fotografías con gente que la admira, amigos y muchas otras jóvenes que se inspiran en ella para alcanzar sus metas en el mundo del certamen.

OTRA EMOTIVA HISTORIA

Médico preguntó si quería darlo en adopción y ella no dudó

Una mujer de Reino Unido llamada Louise Johnson, dio a luz a dos niños mellizos hace seis años.

Pero tras el parto, la mujer sufrió una doble conmoción: los recién nacidos llegaron prematuros, con apenas 34 semanas de embarazo. Mientras que Thomas fue diagnosticado cómo un bebé sano, Jacob tenía Síndrome de Down.

Y eso no fue lo único, cuando la mujer aún no se había recuperado totalmente de los dolores del parto, en el hospital Shrewsbury fue cuestionada sobre si le interesaba dar a Jacob en adopción con los servicios sociales.

Jacob nació con Síndrome de Down y los médicos tuvieron que disculparse con la mamá.

"Cuando me preguntaron por primera vez si aún quería llevarlo a casa, me tomó un minuto registrar lo que me estaban pidiendo. Estaba aturdida… jamás se me había pasado por la cabeza ni por un segundo que alguno de mis dos mellizos no vuelva a casa", dijo Johnson al diario británico The Sun.

"Cuando los miro, lo único que veo son dos hermosos niños pequeños que se adoran entre sí y a su familia", agregó.

Quiere que su historia llegue a muchos

Johnson no se rindió en ese momento ni dudó sobre el destino que quería para su pequeño.

Ahora ella contó su historia con el fin de concientizar sobre el Síndrome de Down, explicando que se siente bendecida de tener a ambos niños juntos, y que está particularmente preocupada porque una mayor y más temprana detección de la enfermedad pueda conducir a tasas de aborto y de entrega en adopción más altas.

