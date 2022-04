¿Es bueno regalar mascotas en el día del niño? piénsalo bien

León, Guanajuato.- Mañana se celebra el Día del Niño y muchas personas deciden regalar mascotas porque ofrecen apoyo emocional a los pequeños del hogar, la veterinaria Araceli Navarrete pide tomar en cuenta aspectos negativos y positivos de esta decisión. En este día de celebración son los familiares o los amigos los que deciden regalar animalitos con la intención de que los niños y niñas aprendan hacerse cargo de otro ser vivo y hacerse responsables.

Sin embargo, esto no siempre es lo ideal por diversas razones. La médico veterinaria zootecnista Araceli Navarrete Montalvo, comenta las ventajas y desventajas de esta decisión. Los beneficios de tener mascotas en los niños son que: “aprenden a cuidarlos, generan una empatía por ellos, lo que los vuelve más responsables y adquieren conocimiento de la especie”.

Ella comenta que la edad recomendada para regalar un cachorro a un niño es a partir de los ocho años, esa edad es cuando los infantes están listos, porque más pequeños los niños, “no ven a las mascotas peligrosas, y muchas veces los ven como inofensivos pese a como se dirijan hacia ellos”. Es importante que tutores o padres de familia estén pendientes y presentes cuando los niños estén conviviendo con sus mascotas, esto es lo mejor para evitar accidentes, tanto para los pequeños como para los animales.

M.V.Z. Araceli Navarrete

Lee más: Estudiantes en Guanajuato piden justicia para Ángel Yael

“Si tú lo molestas o le haces algo al animal, él te puede responder, casi siempre los niños chiquitos, los ven como si fuera un juguete, lo niños no son malos, los ven muy bonitos y muchas veces el juego puede resultar un poco agresivo para con el cachorro, entonces pueden llegar a lastimar a un animalito, o en el caso de que sea un perro grande o un gato a veces el juego se puede volver violento, que esta mascota se sienta agredida y corra algún accidente”, comentó.

En el caso del carácter de los gatos, se debe saber que es un poco difícil, sean cachorros o adultos, no se puede comparar a la actitud de los perros es muy diferente, la doctora Araceli recomienda modificar algunas cosas del lugar, necesitan un lugar alto para estar, se tiene que invertir en algunos accesorios, para que no afecten el mobiliario de la casa, comprender que es un gasto fuerte tanto para cualquier mascota, sean pollitos, gatos, perros, tortugas, etc., ese es otro punto importante a la hora de decidir adoptar.

Es un compromiso a largo plazo :

Saber que el compromiso con una mascota es por lo menos por los próximos 10 o 15 años y se deben comprar vacunas, tratamientos, alimento, accesorios y una lista larga de necesidades que demandará la mascota, misma que se vuelve como un hijo o hija.

Algunos de los beneficios de regalar mascotas a niños son que favorece la sociabilidad y la empatía, afianza el sentido de la responsabilidad, fomenta el conocimiento y el respeto por la naturaleza, promueve las actividades en familia, ayuda a los niños hacer más ejercicio, un hecho especialmente relevante dada la creciente tasa de obesidad infantil.

Además, los animales en casa son una fuente de apoyo emocional para los más pequeños, beneficio claro para los niños con autismo. Los inconvenientes son que se debe tener en cuenta que los niños pueden padecer alergia a los animales, un animal es fuente de olores y con frecuencia puede estropear el mobiliario de la casa, por lo que la persona cuando va adoptar o a regalar una mascota deberá tomar en cuenta que los dueños deben tener una solvencia económica estable para darle una calidad de vida buena por varios años a esas mascotas que llegan a formar parte del hogar.

Tener una mascota beneficia al autoestima

Lee más: !Atención! Personalidad de perros no depende tanto de su raza

Otro factor es contemplar el estilo de vida de los dueños, si viajan constantemente deberán buscar que las mascotas se queden en buenas manos o hospedadas en algún hotel para animales. “Existen personas que ya tienen perros o gatos cuando van a tener un bebé, entonces no me gustaría que la gente interpretara que tiene que deshacerse de ellos porque viene un niño”, mencionó.

Lo ideal es que no dejen solos a los bebés con las mascotas mientras ellos crecen, siempre se debe tener supervisión, los niños pueden convivir con animales mientras estén con personas responsables, el niño o niña no debe cuidar a la mascota, son los dueños los que deben enseñar a los pequeños los cuidados hacia las mascotas.