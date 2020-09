Esta cantidad de huevos es la ideal que se debe de comer a la semana

Los huevos son el alimento preferido a la hora del desayuno, cada quien los prepara a su gusto, unas personas los prefieren revueltos, rancheros, con jamón, con chorizo, con salchichas e infinidad de formas de disfrutar este alimento tan delicioso y nutritivo.

Claro, el huevo no se debe de consumir en exceso, pese a que es muy saludable no hay que abusar de su consumo. Lo más recomendable es elegir los huevos de granja o ecológicos.

Se recomienda comer de 3 y 5 huevos por semana, pues no todas las personas necesitan consumor la misma cantidad de huevos, por ejemplo una persona que come poca carne o pescado puede comer más huevo para aportar la cantidad de proteína que el cuepo necesita.

En caso de que seas una persona que hace mucho ejercicio físico puede consumir más huevo, especialmente la parte de la clara, que es rica en proteína.

El huevo es un alimento muy nutritivo y saludable/Foto: Pixabay

Sin embargo, no hay evidencias científicas que corroboren que dicha cantidad de huevos sea adecuada, según un estudio publicado en el Journal of the American College of Nutrition.

El huevo es un alimento rico en: