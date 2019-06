Está es la copa menstrual recomendada por la Cofepris

La copa menstrual The DivaCup es la primera copa menstrual que cuenta con el registro sanitario otorgado por la Cofepris, lo cual avala que es un producto confiable y garantiza su máxima calidad. Aquí te decimos los beneficios de utilizarla y el por qué la Cofepris la recomienda.

The DivaCup esta elaborada 100% de silicón con un grado médico de la más alta calidad. La copa menstrual es de forma de campana se utiliza de manera interna y permanece en la parte baja del canal vaginal, recolectando así el flujo menstrual en vez de absorberlo.

La copa menstrual The DivaCup es fácil de utilizar

Gracias a esto, DivaCup ofrece hasta 12 horas de protección, libre de fugas y ofreciendo a las mujeres una libertad total para usarla en todas las actividades (en tierra, mar o aire) durante su periodo menstrual.

Según datos de la SEMARNAT, en México las mujeres generan alrededor de 210 mil toneladas anuales de basura por desecho de toallas sanitarias o tampones, este tipo de residuos tardan alrededor de 700 años en degradarse.

La copa menstrual The DivaCup por el contrario, puede durar entre 7 y 10 años si se cuida y usa adecuadamente, ademas ayuda a la protección del medio ambiente pues no solamente es de larga duración, sino que también es reusable.

Estas son algunas ventajas de utilizar la copa menstrual The DivaCup:

Económicas

A pesar de que el costo inicial podría verse mayor que a otros productos femeninos tradicionales, el gasto que harás será solo una vez y así que recuperarás la inversión en 2-3 meses y terminarás ahorrando por mucho tiempo.

Práctica y segura

La copa The DivaCup cabe fácilmente en tu bolsa, incluye su propia bolsa protectora que es discreta para guardarla. Puedes llevarla donde tu quieras y puedes utilizar antes y después de tu periodo para acostumbrar a usarla o para evitar accidentes el día que te toca tu menstruación.

La copa The DivaCup incluye una bolsa discreta.

Cómodas

Se puede utilizar durante todo el ciclo de menstruación independientemente la actividad a realizar, es posible hacer ejercicio de alto rendimiento como pesas, atletismo y ciclismo; Así como ejercicio de movimiento como gimnasia, baile y natación.

Cuida el medio ambiente

Utilizando la copa menstrual The DivaCup habrá menos desechos para el medio ambiente ya que solo se adquiere 1 vez cada 7-10 años.

Higiénica

The DivaCuo no genera olores, pues el flujo menstrual no se mezcla con ningún químico ni material, a diferencia de cuando se usa una toalla o tampón.

The DivaCup cuenta con dos presentaciones:

The Diva Cup Chica - Modelo 1: Recomendado para mujeres menores de 30 años que nunca han tenido un parto vaginal o una cesárea.

The Diva Cup Grande - Modelo 2: Recomendada para mujeres de 30 años en adelante y/o que hayan tenido un parto vaginal o una cesárea.

The DivaCup cuenta con dos presentaciones, la diferencia es su tamaño.

Sí quieres adquirir The DivaCup, lo puedes encontrar disponible en los más importantes establecimientos comerciales de todo México, o bien, desde la comodidad de tu hogar a través de Amazon, solo dando click aquí.