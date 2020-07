Esta es la manera correcta de lavar el brócoli para eliminar los gusanos

Cómo ya sabemos todas las frutas y verduras se deben de desinfectar siempre antes de preparar lo alimentos o consumirlos, esto es por higiene y para evitar enfermedades infecciosas.

Pero debes de saber que el brócoli es una de las verduras que resulta ser hábitat perfecto para algunos gusanos y bacterias, por ello es de suma importacia saber la manera correcta de lavarlo.

El brócoli es muy rico y saludable, además que es usado con frecuencia en diferentes alimentos. Algunos seres vivos que puedes encontrar en el brócoli son:

gusano u oruga soldado

áfidos

polilla dordo diamante

chinche

Al momento de elegir el brócoli en el mercado debes de fijarte que no tenga color amarilloso/Foto: Pixabay

El brócoli contiene calcio, que ayuda a fortalecer los huesos, dientes y el funcionamiento del sistema nervioso, según Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Pasos para lavar el brócoli correctamente

Paso 1

Primeramente debes de aprender a escoger el brócoli en el mercado, el ideal debe de tener un color verde oscuro, OJO si es color amarillo puede significar que se ha echado a perder a causa del moho.

Este sería un brócolo ideal por su color/Foto: Pixabay

Paso 2

Vas a cortar la parte dura del tallo y luego lo divides en "arbolitos" pequeños. Si hay partes decoloradas o dañadas, córtalas. Pon los "arbolitos" en un recipiente con agua y vinagre blanco, deja reposar 20 minutos.

Pon los "arbolitos" en un recipiente con agua y vinagre blanco/Foto: Pixabay

Paso 3

Retira el brócoli y enjuaga con agua fria. A medida que lo haces, talla con un cepillo de cerdas suaves, una vez logrado este simple procedimiento, listo puedes prepararlo a tu gusto.

