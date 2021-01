¿Estás con una o eres una novia tóxica?

"Novia tóxica" es un concepto que en los últimos años ha ganado gran espacio en las redes sociales; algunos lo utilizan como broma, incluso, ha sido protagonista de cientos de memes, sin embargo, ha si como es ampliamente usado en las plataformas virtuales, de igual manera los profesionales de la salud mental se han dado a la tarea de hacer hincapié en que la toxicidad en las relaciones de pareja es una realidad. Aquí nos encargaremos de decirte qué es exactamente una novia tóxica y cómo poder identificar sí estás con una o si tú eres una.

Antes que nada, cabe aclarar que la "toxicidad" aplica para ambos géneros, es decir, no es exclusivo de las mujeres, puesto que también hay hombres tóxicos, no obstante, sí que es cierto que el concepto es más usado para referirse a las mujeres y no porque sean ellas las que más presenten este tipo de personalidad sino más bien debido a que se ha extendido más en la memoria colectiva. Esclarecido lo anterior, prosigamos.

Estas son las características para identificar a una novia tóxica/ Fuente: Piaxabay

Primeramente, nos remitiremos al concepto básico de "toxicidad". De acuerdo con diversos diccionarios, la toxicidad se define como la "capacidad de una sustancia química de producir efectos perjudiciales sobre un ser vivo, al entrar en contacto con este". Además de ello, cabe decir que la toxicidad de determinada sustancia depende de tres factores principales: sus características químicas; la cantidad de sustancia; los rasgos del organismo con el que entra en contacto.

Ahora bien, ya que tenemos esta información, lo que sigue es aplicar el concepto, en primer lugar, a las personas en general, independientemente de si es hombre o mujer.

Pues bien, una persona tóxica, al igual que cualquier otra sustancia u organismo, es aquella que afecta negativamente de forma directa a las demás personas que la rodean o que interactúan de alguna u otra manera con ella, ya sea por sus actitudes, sus comentarios o con cualquier otra actividad que lleven a cabo con la intención de perjudicar a los seres humanos que forman parte de sus núcleos sociales.

¿Cómo identificar a una persona tóxica?

De acuerdo con los expertos en conducta y comportamiento humano, has distintas características que los individuos tóxicos presentan. En primer lugar, el rasgo más peculiar es que son expertos en desdeñar o menospreciar (hacer de menos) el crecimiento o las cualidades de aquellos sujetos cercanos a ellos, debido a que se encuentran sumamente centrados en sí mismos.

En segundo lugar, otra singularidad de las personas tóxicas y una de las que más destacan, es que constantemente requieren que los demás validen lo que hacen, dicen o son, por lo que buscarán ser siempre el centro de atención de todo lo que pase. En tercer lugar, creen tener siempre la razón o que sus opiniones son las más relevantes y, por lo tanto, las que se deben de tener en cuenta, de ahí que en cualquier conversación quieran tener el control o dominarla (ser la voz cantante).

En cuarto lugar, son personas que comúnmente suelen quejarse de las cosas que les pasan culpando siempre a los demás o a factores externos, pero nunca así mismos o a sus posturas, por lo que suelen crear conflictos con los que los rodean. En quinto lugar, otra de sus características es que acostumbran a ser amables y encantadoras con individuos que piensan que pueden serles útiles o sacarles provecho de alguna forma.

Cabe destacar que para los psicólogos una persona es tóxica debido a dos elementos fundamentales: por tener una personalidad narcisista (trastorno de la personalidad en el que se tiene una imagen sobrevalorada de sí mismo, creer que los demás son inferiores, no tener empatía para con los demás y necesitar que los admiren todo el tiempo); por ser egocéntrica o, en otras palabras, pensar que tus opiniones, gustos e intereses son más importantes o mejores que los del resto de personas.

¿Qué es una novia tóxica?

Ahora sí, una vez definido el concepto de toxicidad y de conocer los rasgos más característicos de las personas tóxicas, estamos en condiciones para definir qué es una "novia tóxica".

Como cualquier persona con personalidad tóxica, una novia tóxica es aquella que, con sus actitudes, comentarios y acciones daña intencionalmente a su pareja. Casi todos conocemos, por lo menos, un caso en el que la mujer cela demasiado a su novio o esposo, al punto de pedirle que bloque o elimine a mujeres de sus redes sociales. Aunque lo anterior ha sido usado como parte de memes y chistes, como dicen por ahí, "entre broma y broma, la verdad se asoma".

Y precisamente, una de las peculiaridades de una novia tóxica es que es sumamente celosa y controladora, actitudes que se pueden demostrar en diferentes aspectos. A continuación te damos un listado de algunos de los rasgos que presentan las novias tóxicas.

-No le gusta que pases tiempo con otras personas, ya sea la familia o los amigos

-Checa constantemente tus redes sociales y tu celular (sobre todo, los mensajes de WhatsApp)

-Se la pasa preguntando el lugar en dónde estás y con quién estás (quiere tener control de tu horario)

-Infravalora o menosprecia tu persona, dándote a entender que sin ella no eres nadie o que solo ella te puede querer

-Te chantajea emocionalmente, te dice que si la dejas se va a ser daño o si no haces lo que quiere se enoja y te deja de hablar

-Te echa la culpa de sus problemas, de lo que siente y hasta de lo que hace

-Minimiza tus logros, virtudes, méritos y sentimientos

-Cuando discuten, tú eres el que debe ceder y darle la razón para poder que se produzca la paz en el ambiente

-Hace comparaciones entre sus exparejas del pasado y tú

Bueno, hasta aquí te hemos dado un breve curso para identificar a las personas tóxicas, específicamente, a las novias tóxicas. Esperemos que esta información te sea de utilidad.

Cabe mencionar, casi por dar terminada la nota, que es normal que todo ser humano presente alguna conducta un tanto "tóxica" a lo largo de su vida, sin embargo, cuando estas son constantes lo recomendable es que la persona acuda a un experto en salud mental para que lo ayude a gestionar los problemas que pueda tener.

Además de ello, si identificas que tu novia o novio es tóxico, puedes tratar de hablarlo con él o ella, si es que en la relación no ha habido actitudes o acciones que pongan en riesgo tu integridad emocional o física, de lo contrario, lo mejor será que te alejes de esa persona que no le aporta nada positivo a tu vida.