Éstas son las mentiras que podemos decir en una relación

Cualquier buena relación se construye con honestad, pero honestamente, a veces es necesario ocultar la verdad para preservar la paz. Obviamente no deberías mentirle todo el tiempo, pero de vez en cuando no está mal para no herirlo.

Que estás muy ocupada: Es difícil que no se sienta personal cuando quieres decirle a tu pareja que quieres pasar una noche sin él, pero ¿cuál es el problema de mentirle y darle un buen pretexto para pasar la noche viendo Netflix?

Que te gusta su serie favorita

Oye, tiempo de calidad es tiempo de calidad, aunque realmente no te agrade la idea de ver a toda la gente morir en Game of Thrones. Y obviamente no puedes fingir la emoción, pero puede aguantar una que otra hora por su amor.

Que entiendes sus chistes

A menos de que sea un comediante profesional, es posible que no cuente los mejores chistes del mundo. Y porque no hay nada peor que decirle esa triste y horrible verdad, lo mejor es que te rías de sus malos chistes.

Que te encanta el camarón… especialmente porque acaba de hacerte una cena romántica con camarones. La diferente entre “querer” y “encantar” es casi mínima, así que no habrá ningún problema en exagerar.

Que sigues dormida

Unos minutos más de sueño pueden hacer maravillas, así que es aceptable una mentirita piadosa cuando de tu sueño embellecedor se trata.

Que no has visto esa película

Después de horas de checar qué ver en Netflix, uno tiene que ceder y pretender que no ha visto la saga de Batman. Y si es algo que le llama la atención a él, mejor para ambos.

Que no viste sus mensajes

Olvidar responder uno de sus mensaje es un error simple, pero no tienes exagerar más allá de lo que es. A menos que se ponga muy dramático, la verdad es que lo mejor es hacer una pequeña excusa que no afecta a nadie. Ahora, si lo que no querías es ver sus mensajes o hablar con le nunca, deberías reconsiderar qué haces en la relación.

Con información de Eme de Mujer