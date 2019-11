Estas son las ofertas Black Friday en lentes de sol Hawkers

El Black Friday o mejor conocido como "Viernes Negro" es una fecha ideal para anticipar las compras navideñas, ya que encontrarás cientos de productos con increíbles descuentos en tiendas departamentales y paginas como Amazon.

Ademas en esta fecha podrás adquirir productos que siempre has deseado y que por desidia no has adquirido, como unos lentes de sol de la marca Hawkers. Esta marca española que se caracteriza por su producto de buena calidad y super a la moda.

Ofertas Black Friday en lentes de sol Hawkers en Amazon.

Sí estas en busca de uno lentes de Sol de la marca Hawkers, esta puede ser tu oportunidad, ya que en Amazon los encontraras con un precio de locura, además de un descuento de hasta el 64%, así que no dejes pasar esta oportunidad y adquiere tus lentes de sol ya.

¡Aquí te mostramos uno de los modelos de la marca Hawkers más vendidos en Amazon!

Los lentes de sol Hawkers Carbon Black Dark One se caracteriza por su diseño versátil y unisex, cuenta con un armazón negro en acabado mate y micas negras ideales para combinarlo con tu look. Además sus micas de TR18 cuentan con el sello de Eastmanus, uno de los líderes mundiales en tecnología de copoliéster.

Los lentes de sol Hawkers proporciona equilibrio entre claridad y resistencia, además de micas categoría 3 y protección UV400 que ofrecen una protección antideslumbrante superior. Cuenta con medidas frontal de 14 cm, alto 5 cm y patillas 14 cm.

Estas promociones están validas desde el 22 al 29 de noviembre, así que aprovéchalas visitando su portal www.Amazon.com.mx.

Ahora que ya conoces las ofertas Black Friday en lentes de sol Hawkers, entra a la pagina de Amazon donde encontraras miles de productos de gran utilidad y a un accesible precio. Da click aquí.