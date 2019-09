Este es el adhesivo que utiliza Lady Gaga y enamora a todos

No hay duda que Lady gaga es una extravagante cantante que ha conquistado a medio mundo con sus grandes éxitos musicales y no solo eso, si no que también es famosa por sus extravagantes cambios de looks que cautiva a millones de fans.

Desde el pasado enero de 2018, se sabía que Lady Gaga lanzaría una línea de maquillaje con el nombre Haus Guest y que solo podrías adquirirlo por Amazon. Pues el momento llego y ahora ya puedes reinventar tu look y lucir como toda una estrella.

Adhesivo que utiliza Lady Gaga, de venta en Amazon.

Aquí te hablaremos de un accesorio espectacular que hará que tu maquillaje luzca único y espectacular, nos referimos a Armour Masque, uno de los productos preferidos por la gran maquilladora Sarah.

Se trata de unos adhesivos reutilizables con un acabado negro brillante que transforma rápidamente cualquier look, con un resultado totalmente profesional. Esta diseñado para potenciar cualquier rostro y forma de ojos, se pueden mezclar y combinar para crear una infinidad de looks.

Puntos clave

Crea un look dramático en tan solo unos segundos.

El acabado negro brillante complementa cualquier estilo.

Reutilizable, para que puedas probar looks muy diferentes.

Comó aplicarlo

Empieza con la piel limpia y desmaquillada.

Alinea la parte superior del adhesivo con el hueso de la ceja y la parte inferior por debajo de la línea de pestañas inferior.

Mezcla y combina los adhesivos colocándolos a tu gusto para una infinidad de looks.

Retíralos con cuidado y colócalos en su hoja original para volver a utilizarlos.

Ahora que ya conoces el adhesivo que utiliza Lady Gaga en sus maquillajes, es momento que revientes tu look y obtengas el tuyo a un increíble y accesible precio, solo dando click aquí.