Estos son las claves para identificar el autosabotaje laboral

Un aspecto que nos caracteriza como humanos es el autosabotaje inconsciente. Se trata de una actitud que suele repetirse en todas las personas, en distintos aspectos de su vida, tanto el laboral como el personal, por ejemplo. Sin embargo, el hecho de que sea un factor común en todos, no significa que no se pueda evitar. Una vez que aprendemos a identificarlo, podemos plantarle cara, así que hoy te enseñaremos cómo saber que te autosaboteas en el trabajo.

El autosabotaje laboral es el impedir nuestro propio crecimiento. Es decir, el obstáculo más grande que hay entre tú y el éxito profesional, eres tú mismo y tus acciones, muchas de ellas inconscientes. Compartimos con nuestros lectores cuáles son las señales de autosabotaje más frecuentes.

Autosabotajes laborales

Dejarse llevar por el miedo al fracaso

Todos podemos sentir en mayor o menor medida miedo al fracaso. Es natural, ya que se relaciona con aspectos muy primitivos del ser humano, por ejemplo, la supervivencia. Nos emociona el éxito, pero nos aterra su contraparte y sabemos que, para alcanzar el éxito, el camino no es sencillo. Así, el miedo a no lograrlo, evita que lo intentemos. Sin embargo, hemos de recordar: quien no lucha, ni gana. ¿Quieres ascender? Entonces, enfrenta ese miedo.

No ser capaz de adaptarse al cambio

En los últimos años se le ha llamado resiliencia a la capacidad de adaptarse al cambio y a las situaciones difíciles. No podemos tener todo controlado, salvo nuestras propias acciones. Una persona que pretende triunfar en la vida, debe estar preparada para hacer frente a lo que suceda, y para ello, tiene que saber cómo adaptarse a diversas situaciones, abrirse al cambio es el único modo de cambiar nuestra rutina por algo mejor.

Darle demasiada importancia a lo que piensen los demás

Pensar que no nos importa en lo absoluta lo que opinen otros de nosotros es una mentira. Somos animales sociales y siempre le daremos algo de importancia a la opinión de los demás, no obstante, la clave está en no brindarle todo el peso de nuestros actos. Cuando empezamos a subir de nivel, es normal toparnos con comentarios envidiosos, que es mejor ignorar.

No haces valer tu trabajo

En la actualidad, hay que saber cómo vender nuestro trabajo y nuestro talento. La modestia es buena, si la usamos de manera moderada, pero un poco de orgullo también es indispensable para que la gente sepa reconocer nuestros esfuerzos. Así pues, si tienes algo de lo que enorgullecerte, no debes empequeñecerlo, sino trabajar más en ello, pulirlo y después ser capaz de venderlo.