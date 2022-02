Estos son los 6 mejores ejercicios básicos para mujeres después de los 40

Los 40 son los nuevos 20 como luego dicen... y para muchas mujeres es complicado mantenerse en forma y bajar de peso, pues los factores hormonales son más.

Pasados los 40 años de edad el cuerpo no solamente cambia y aumenta la tendencia de subir de peso, por eso debes de hacer ejericio y llevar una sana alimentación.

Debes de tener en cuenta que en cada etapa se deben de tener en cuanta ciertas consideraciones para que los entrenamientos se adapten a nuestra fisiología y necesidades.

Leer más: 5 posturas de yoga que son perfectas justo antes de correr

Lo más seguro es que has notado que cuanto meos te mueves, más te cuesta moverte. Y a partir de los 40 años, esto se acentúa. A esta edad, suceden algunos cambios que hacen que resulte más fácil aumenta de peso y difícil de bajarlo.

Ejercicios

Sentadilla con salto

Las sentadillas son un ejercicio imprescindible en cualquier entrenamiento e ideales para nosotras que siempre queremos tonificar piernas y glúteos.

Burpee

Este ejercicio te servirá para hcer un pequeño entrenamiento tipo HIIT, ya que hacer trabajar a todos los grandes músculos del cuerpo de forma aeróbica.

Planca aeróbica

Este ejercicio es fundamental y perfecto para trabajar corre y tren superior.

Flexibilidad y movilidad

Con esta pequeña secuencia de posturas de yoga estirarás los músculos que has trabajado en los ejercicios anteriores, bajáras tu ritmo y relajarás tu mente.

Caminar

Es mejor hacerlo con intensidad. Un buen ritmo es ese que, si hablas, se entrecorta tu respiración.

Leer más: ¿Con qué frecuencia debes lavarte el cabello?

Ejercicios de impacto como saltar o bailar

Los ejercicios de impacto han demostrado ser los más eficaces en la mejora de las salud ósea. Has que asegurarse que se entrena con una buena técnica y adaptar correctamente estos ejercicios a cada persona, especialmente como la bicicleta, el yoga o la natación, no han demostrado tener efecto osteogénico, es decir, no estimula la generación de nuevo tejido óseo.