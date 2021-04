Estos son los datos de la vitamina C que no debes creer

La vitamina C es uno de los elementos que más bondades tienen tanto en la salud como en la cosmética. Su uso es cada vez más frecuente pero en un mundo lleno de información se debe tener cuidado de no creer ciertas aseveraciones de la Vitamina C que resultan ser falsas o inexactas.

Algunas de estas mentiras se refieren a que la vitamina C o ácido ascórbico, como también se le conoce, puede causar daños a la piel y a que a cierta hora del día puede ser más o menos efectivo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer mas: ¿Durante el día o la noche? Cuándo es el mejor momento del día para usar la vitamina C

Estas son las mentiras mas comunes sobre la vitamina C

No se puede usar de día.

Esta aseveración es completamente falsa, indica la médica estética española Valeria Narro de Boutijour, la especialista de la firma cosmética coreana indica que la vitamina C tiene un efecto protector ante los rayos del sol, por ello es completamente segura de aplicar durante el día.

La vitamina C irrita.

Este es otro de los bulos más extendidos sobre su uso. La vitamina C puede irritar en casos muy específicos por ejemplo, cuando se usa una fórmula inestable y se oxida y cuando el usuario es alérgico a esta vitamina.

Vitamina C y retinol

Otra de las mentiras que se suelen creer sobre esta vitamina es que no se puede utilizar en conjunto con el retinol, sin embargo sí se puede y existen en el mercado fórmulas que las utilizan para proteger y rejuvenecer la piel.

Puede causar manchas.

La vitamina C no puede causar manchas, al contrario protege de las manchas en la piel que pueden aparecer por exposición al sol y usar esta vitamina puede ayudar a eliminar esas manchas.

Vitamina C y niacinamida

Sí se puede usar esta combinación para obtener un mejor resultado en el tratamiento de la pigmentación de la piel y el tamaño de los poros.

Leer mas: La vitamina C puede ayudar a controlar los triglicéridos y el colesterol

Es importante recalcar que si se tienen dudas sobre el uso cosmético o médicos de la vitamina C se consulte a un especialista.