Estos son los signos del zodiaco que son compatibles

Si a pesar de tus muchos intentos no has tenido mucha suerte en el amor, si buscas a tu pareja ideal pero no tienes idea de cómo empezar y temes fallar, es probable que el zodiaco tenga una respuesta que te sea de ayuda.

Se requieren muchas cosas para que una relación amorosa funcione, desde la atracción, los gustos en común hasta la "química" y la entrega con la que alguien ama. Pero hay otros factores que pueden influir en el proceso, como la compatibilidad entre los signos del zodiaco.

Aquí te daremos algunas pistas para que sepas qué tipo de persona sería más compatible contigo para una relación dependiendo del signo zodiacal de ambos.

En primer lugar, debes saber que los signos del zodiaco se dividen en cuatro categorías de acuerdo a los elementos del Aire, Tierra, Fuego y Agua.

Imagen temática: Archivo

Agua: Los signos que pertenecen al elemento del Agua son Cáncer, Escorpio y Piscis. Se caracterizan por ser emocionales, sensibles, soñadores e intuitivos. Entregados, no vacilan en proteger a los suyos e igualmente esperan ser protegidos. Suelen ser timidoz y temerosos, algo que los lleva a retraerse y ocultar lo que sienten.

Tierra: En el elemento de la Tierra se encuentran Capricornio, Tauro y Virgo. De carácter responsable, realistas, prácticos, conservadores, disciplinados y constantes; buscan proteger a los suyos y cuidar lo que han alcanzado.

Fuego: En el Fuego están Aries, Leo y Sagitario. Dinámicos, fervorosos, apasionados, pero también impulsivos y confiados. Por naturaleza son líderes, les gusta hacerse notar y dominar. Su sinceridad y optimismo son grandes cualidades en ellos.

Aire: Los signos pertenecientes al Aire son Acuario, Libra y Géminis. Razonables, analíticos, les gusta debatir y expresar lo que sienten, aunque en ocasiones tienen dificultad para hacerlo.

Ahora, te diremos qué signos son compatibles contigo dependiendo del signo que seas.

Averigua con qué signo eres compatible. Foto temática: Archivo

Aries

(Nacidos del 21 de marzo al 19 de abril)

Signos compatibles: Siendo Aries un signo de fuego, Acuario y Géminis son los signos con los que más concuerda para una relación amorosa. Por otra parte, Leo y Sagitario son los indicados para una verdadera amistad.

Signos no compatibles: Definitivamente la peor decisión de un Aries sería intentar tener una relación con Cáncer y Capricornio, pues eso lo llevaría a un desenlace catastrófico.

Tauro

(Nacidos del 20 de abril al 20 de mayo)

Signos compatibles: Dado que los Tauro suelen ser pacientes y perseverantes, buscan la estabilidad y la fidelidad en una relación, pero sus celos y carácter posesivo les pueden traer problemas. Piscis o Cáncer serían sus signos ideales para una relación amorosa, mientras que Capricornio y Virgo son la mejor opción para una amistad.

Signos no compatibles: Los signos con los que Tauro no concuerda en lo absoluto son Leo y Acuario.

Imagen temática: Pixabay

Géminis

(Nacidos del 21 de mayo al 20 de junio)

Signos compatibles: Géminis, como buen signo del Aire, busca sentirse libre. Son cariñosos y buscan entablar una relación donde también esté presente lo intelectual, y es por eso que Leo y Aries son las mejores opciones para una pareja, mientras que Acuario y Libra son compatibles para una valiosa amistad.

Signos no comptatibles: Definitivamente Piscis y Virgo no podrían estar de acuerdo nunca con Géminis, así que cuidado.

Cáncer

(Nacidos del 25 de junio al 22 de julio)

Signos compatibles: Cáncer, propio del Agua, tiende a los cambios de humor inesperados y a retraerse. Su lealtad y fidelidad lo hacen alguien trabajador y que busca una relación estable, y por eso sus mejores opciones son Tauro y Virgo.

Signos no compatibles: Los signos que presentan menos compatibilidad con Cáncer definitivamente son Libra y Aries.

Imagen temática: Pixabay

Leo

(Nacidos del 23 de julio al 22 de agosto)

Signos compatibles: Recordemos que Leo es un signo de Fuego, por lo quue su carácter confiado, aventurero, fiel y genero lo hacen candidato para una relación equilibrada con Libra, mientras que Géminis, Sagitario y Aries serían excelentes amistades.

Signos no compatibles: Los signos con los que Leo tiene menor afinidad son Escorpio y Tauro, tenlo en cuenta.

Virgo

(Nacidos del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Signos compatibles: Virgo, propio de la Tierra, suele ser trabajador, práctico e inteligente, aunque puede llegar a preocuparse demasiado y ser bastante escrupuloso y crítico hacia los otros. Su mejor opción para una relación son Escorpio y Cáncer.

Signos no compatibles: Si eres Virgo ten en cuenta que Géminis y Sagitario no son nada compatibles contigo. Tampoco Piscis, que es tu signo opuesto, aunque su carácter soñador los puede llevar a complentarse.

Imagen temática: Archivo

Libra

(Nacidos del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Signos compatibles: Libra, elegante sociable y analítico, presenta compatibliad con los signos de Leo y Sagitario. Su inherente curiosidad lo puede llevar a ser gran amigo de Acuario y Géminis.

Signos no compatibles: Defintivamente la escasa afinidad con Capricornio y Cáncer los vuelven las peores opciones para buscar una relación sentimental.

Escorpio

(Nacidos de 23 de octubre al 21 de noviembre)

Signos compatibles: Desde el Agua, Escorpio, profundo, apasionado, emocional y dogmático, puede encontrar su pareja ideal en un Virgo o un Capricornio.

Signos no compatibles: Leo y Acuario son los signos con menor compatibilidad con Escorpio, por lo que buscar una relación con ellos definitivamente no sería buena idea.

Imagen temática: Archivo

Sagitario

(Nacidos del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Signos compatibles: Recordemos que Sagitario pertenece al Fuego, por lo que su carácter optimista, enérgico, aventurero y seguro de sí mismo lo llevarían a encajar con Acuario y Libra.

Signos no compatibles: Piscis y Virgo no son buenas opciones para Sagitario. Géminis es una peor opción aún, pues al ser su signo opuesto se podrían presentar dificultados para la toma de decisiones importantes a futuro.

Capricornio

(Nacidos del 22 de diciembre al 19 de enero)

Signos compatibles: Capricornio es un signo ambicioso, calculador, incluso frío, algo que lo hace más cercano a signos como Escorpio y Piscis.

Signos no compatibles: Definitivamente no congenia con Libra y Aries. Mucho menos con Cáncer, que es su signo opuesto.

Imagen temática: Archivo

Acuario

(Nacidos del 20 de enero al 18 de febrero)

Signos compatibles: Siendo Acuario un signo de Aire, su independencia y originalidad lo harían una pareja idea para Sagitario o Aries, mientras que Géminis es la mejor opcion para una profunda amistad.

Signos no compatibles: Acuario no congenia con Escorpio y Tauro. Peor aún con Leo, su signo opuesto, ya que ambos disfrutan ser el centro de atención y eso definitivamente podría traer problemas.

Piscis

(Nacidos del 19 de febrero al 20 de marzo)

Signos compatibles: Piscis, del Agua, suele ser sensible, paciente, calmo, soñador y espiritual, algo que lo acerca especialmente a los signos de Tauro y Capricornio.

Signos no compatibles: Si eres Piscis ten en cuenta que Géminis y Sagitario no congenian contigo. Mientras que Virgo, tu signo opuesto, sería peor opción, pues ambos son bastante escrupulosos y analistas.