¿Estrés, genética? Por qué salen canas joven y como evitar su aparición

El paso del tiempo es notorio en todas las personas aunque luchen contra él con tratamientos estéticos, pero no todas envejecen al mismo ritmo, algunas en su juventud aparentan mayor edad por la aparición de canas.

Si eres de ese sector poblacional no te preocupes, no estás solo, millones de personas en el mundo pasan por lo mismo. Este es el sitio indicado si no estás conforme con la aparición de cabellos blancos a temprana edad.

Antes de continuar es importante que comprendas por qué salen canas prematuras en la cabeza o cualquier otra parte del cuerpo. Si quieres entender rápido la razón, podemos resumirlo todo a unas cuantas palabras "por falta de melanina", un pigmento oscuro que produce coloración en la piel, pelo y ojos.

Como podrás imaginar, parte del declive físico llega al cuerpo humano cuando algunas de sus células dejan de producir esta sustancia, es entonces que se hacen más notorios algunos síntomas del inevitable envejecimiento.

Hay algunas razones que propician la aparición de canas a temprana edad, una de ellas y la más conocida por todos probablemente sea la herencia genética. Si vienes de un linaje familiar con ese problema, posiblemente la carencia de melanina en la juventud ya tiene explicación.

Si justo ahora te preguntas: "¿En mi familia eso no es usual?", tal vez esta respuesta te ayude. El estrés también genera canas.

Un artículo de nombre "Hyperactivation of sympathetic nerves drives depletion of melanocyte stem cells", hecho por Zhang B y otros autores, detalla la relación entre los cabellos blancos/grises a temprana edad y el estado de cansancio mental.

El texto describe que el estrés propicia liberación de norepinefrina en el folículo, sustancia que afecta a las células madre de sus melanocitos. Esto hace que se transformen en células de pigmento y abandonen a los folículos pilosos.

Sin células madre para dar pigmento, el cabello nuevo se torna de color gris o blanco sin importar la edad. Igual puede suceder en la niñez, juventud o adultez.

Finalmente, el uso de artículos capilares hechos con algunos productos químicos contribuyen en la aparición de canas prematuras, esto, según el sitio "okdiario" en su publicación "¿Por qué salen canas de joven y cómo evitarlas?".

¿Cómo prevenir las canas?

Antes de continuar es importante dejar claro que es prácticamente imposible luchar contra el paso del tiempo, pero si realmente estás dispuesto a hacer un cambio en tu vida hay algunas recomendaciones importantes.

Para evitar la aparición de canas debes mejorar tu alimentación, principalmente ingerir más antioxidantes. Una dieta rica en gatalasa te ayudará a prolongar la aparición de canas, pues esta enzima protege a las células del proceso antes explicado.

Algunos alimentos ricos en esta sustancia son el hígado de vaca, aguacate, papa, cebolla, rábano, zanahoria, espinaca, pepino, repollo, trigo, cebada y muchos más que podrás hallar en Google con una rápida búsqueda.

Otra recomendación vital para mantener un aspecto joven en el cuerpo, incluyendo el cabello, es el ejercicio habitual, ya sea cardiovascular o anabólico (de fuerza). Esto retrasa el envejecimiento celular, y a la vez ayuda a disminuir los niveles de estrés, dos en uno.

Evitar el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas también podría ayudarte a que los cabellos de tu cuerpo no se tornen grises.

Si ya estás lleno de canas no bajes la mirada, para evitar que estén expuestas a edad temprana siempre puedes usar tintes que den a tu cabello una apariencia joven. Hay profesionales en el área estética que dan resultados impresionantes, incluso, también venden shampoo con compuestos que sirven como matizadores.