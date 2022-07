Estudio revela la importancia del olfato humano a la hora de elegir con quien relacionarse

Un estudio realizado por tres investigadores israelíes puso a prueba una curiosa hipótesis. Los ciéntíficos aseguran que todos los mamíferos se olfatean entre sí para determinar algún tipo de afinidad con el otro que le permita establecer una relación de amistad.

Tal cual uno observa al perro olfateando al perro del vecino o al gato estirando su cuello entre el pelaje de otros gatos, los humanos podrían efectuar prácticas similares para relacionarse entre si. La hipótesis ha sido puesta a prueba y sus fascinantes resultados están publicados desde el pasado mes de junio en la revista Science Advances.

El ser humano, a través de la historia ha ido prescindiendo de olfato. No se trató en ningún caso de una decisión que se haya tomado premeditadamente sino que responde a la evolución del Homo Sapiens.

Una vez el Homo Sapiens se convirtió en bípedo y comenzó a elaborar herramientas, tanto la vista como el tacto y el oído ganaron terreno como sentidos predominantes. Así lo afirma David Fernando Aguillón, neurocientífico y docente de la facultad de Antoquia, Colombia. “Tanto fue así que la porción del cerebro humano encargada de esa función es muy pequeña comparada, por ejemplo, con la de un ratón”, afirma. Sin embargo, el olfato sigue estando presente en el Homo Sapiens siendo éste el único sentido que no hace relevos, es decir, toda la información es transmitida directamente al cerebro.

Juan Marcos Solano Atehortua, neurólogo y coordinador del Grupo de Investigación en Enfermedades Neuromusculares de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, Colombia asegura que “el olfato es posiblemente el sistema sensorial más primitivo de los humanos y es un mecanismo evolutivo muy eficiente para la supervivencia”.

¿Cómo se llevó a cabo el estudio?

La investigación llevada a cabo por la Fundación de Ciencia de Israel está enfocada en el papel que cumple el sentido del olfato a la hora de entablar relaciones de amistad de manera inmediata.

Es decir, cuando dos individuos notan aquello que conocemos como "tener química" sin la necesidad de que exista un excesivo conocimiento de los gustos o intereses de uno y otro.

Los científicos reunieron a 20 parejas de amigos del mismo sexo (10 mujeres y 10 hombres) que definieron el inicio de su relación amistosa como inmediata, de haber hecho 'clic'.

Los participantes donaron olor corporal para su posterior análisis por un eNose (nariz electrónica capaz de detectar los compuestos orgánicos volátiles y clasificarlos).

El ejercicio reveló la gran similitud existente en la química del olor corporal entre las parejas de donantes. Según los autores del estudio, la afinidad entre los individuos podría explicarse en lo siguientes tres puntos: el primero señala que la similitud de la composición química del olor es una innegable causa de la comodidad entre la convivencia de dos personas; el segundo, conlcuye que la similitud podría estar íntimamente relacionada a una larga relación de amistad, a vivir en la misma localidad, compartir alimentos, etcétera; y, el tercero, revelan, está sujeto a razonez inexplicables, azarosas.

Por otra parte, se reclutó a 17 desconocidos y se les llevó a relacionarse de manera no verbal -con la finalidad de propiciar una posible amistad 'clic- mediante un juego conocido como "el espejo". En él, una pareja se pone frente a frente con una distancia de 50 cm permitiendo así el reconocimiento del olor corporal de la otra persona, para imitar los movimientos de la pareja de juego durante dos minutos

Tras evaluar los resultados fruto de las entrevistas con los participantes, los investigadores revelaron que, las personas que dijeron haber hecho 'clic' con su pareja de juego, tienen un olor con componentes químicos muy similar.

“Cuando comenzamos un vínculo afectivo distintas regiones del cerebro se activan. Una parte muy importante es el sistema límbico que maneja las emociones positivas y negativas. Aquello que se asocie con una emoción positiva será almacenado con mayor facilidad”, apunta Aguilón.

¿Amistad al primer olor?

Según los resultados analizados por este grupo de investigadores “los perfectos extraños pueden comenzar a interesarnos a primera olida y no solo a primera vista”.

Entre los humanos persiste la idea de que se podría presindir del olfato, no se le otorga todo el valor que posee para la relación con nuestro entorno social y material. La manera en como descifra códigos y nos indica situaciones de riesgo o seguridad es muy similar a la de cualquier otro mamífero.

No osbtante, la manera en como utilizamos el olfato sigue siendo casi de manera inconsciente, quizá sea por ello que sea tan difícil atribuirle las virtudes que posee. El docente Solano apunta en este sentido que “por lo general, cuando una actividad cerebral se repite muchas veces tiende a volverse un proceso automático (por ejemplo, las funciones cerebrales necesarias para caminar, orinar, deglutir, dormir, etc), por lo que es posible que la mayor parte de la actividad cerebral del día a día quede por fuera del terreno de la conciencia".

Los autores del estudio resaltan la afinidad existente entre individuos que despiden olores similares, sin que sea esta condición una garantía sobre el desarrollo posterior de la relación, sin embargo, si es un aliciente para nuestro cerebro ya que en situaciones olfativamente favorables éste tiende a relajarse y abona un terreno propicio para el cultivo de nuevas amistades.