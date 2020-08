Evita las canas consumiendo estas vitaminas y luce más joven

Las canas salen con el paso de tiempo y no siempre son signo de vejez a muchas personas les aparecen a temprana edad y en muchos casos suele ser por genética. Un estudio publicado por The National Institute of Health en Estados Unidos, las canas son producto de ausencia de melanina, que es el pigmento que le da color al cabello, la piel y ojos.

Pero tenemos buenas noticias, para que ya no las cubras con tinte, solamente las tienes que evitar comiendo una serie de vitaminas del grupo B, las cuales las vas a encontrar en unos alimentos.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

De acuerdo con los expertos la aparición de las canas pueden aparecer por fumar, por estrés y la falta del cuidado del cabello, así que si tienes alguno de estos hábitos vete olvidando de ellos.

Vitamina B12

Esta vitamina la puedes encontrar en algunos vegetales como la zanahoria y el coliflor, si te gusta comer alimentos de origen animal come pollo pescado, ambos la contienen. La función de esta vitamina es aportar energía, reducir los niveles de azúcar y evitar la aparición de las canas.

El pollo contiene vitamina B12/Foto: Pixabay

Vitamina B5

Esta vitamina también del grupo B es excelente para cicatrizar y regresa la pigmentación natural de la piel y el cabello, la puedes encontrar en la leche, aguacate, pollo, pescado, huevo y brócoli.

Vitamina B1

Esta vitamina la encuentras en alimentos naturales como maíz, legumbres, pasas, semillas y nueces, ayuda al sistema nervioso y estimula el metabolismo, así como la producción de la melanina.

Te puede interesar

Recupera el color de tu ropa desteñida con laurel y bicarbonato

Estas frutas tienen menos calorías y no engordan

Consume estos alimentos y tu felicidad aumentará