Experimento: ¿Cómo funciona utilizar bra deportivo, normal y no usar al hacer ejercicio?

En distintas ocasiones las mujeres suelen cuestionarse cómo funciona realmente el utilizar bra deportivo, regular o no utilizar a la hora de hacer ejercicio, evidenciando la función de cada parte y contestando esta pregunta que por años se han hecho.

Comúnmente las mujeres optan por utilizar prendas deportivas para cuidar sus atributos, sobre todo cuando están saltando, subiendo, bajando y moviéndose de un lado a otro, pues es en este momento cuando quieren "mantener todo en su lugar".

Es decir, buscan mantener los pechos en su lugar y que no se muevan de un lado a otro como lo hacen de manera natural, ya que podría ser un tanto penoso para ellas, por lo que la influencer Elizabeth Rabbit decide hacer un experimento de cómo funcionan las prendas deportivas en un reciente video de su canal de YouTube.

A través de su perfil oficial en la plataforma de videos, en donde está por llegar al millón de suscriptores, Elizabeth decide mostrar cómo hace ejercicio durante el día y cómo funciona el bra deportivo, el normal y no utilizar a la hora de ejercitarse, mostrando a las mujeres la función que desempeñan cada uno de estos.

En una primera escena la ardiente influencer aparece con legins en color gris y un top deportivo del mismo color, toma su cuerda y comienza a saltar para mostrar cómo esta prenda ayuda a la hora de hacer ejercicio. Elizabeth salta y se puede notar que existe un movimiento menor con este tipo de prenda deportiva y demuestra que es la ideal para el deporte.

Posteriormente se aparece con un bra regular, es decir, uno normal y comienza a saltar de nueva cuenta, demostrando que sí que existe un mayor movimiento al utilizar una prenda que no es la adecuada para realizar el deporte, por lo que no recomienda usarlo durante ese momento.

Finalmente, Rabbit deja de lado el bra deportivo y el normal para mostrarse sin utilizar nada debajo, sólo con una blusa en color blanco encima, comienza a saltar y evidencia que el movimiento es mayor y para algunas mujeres podría resultar un tanto incómodo hacerlo de esta manera.

En conclusión, Elizabeth Rabbit recomienda seguir utilizando los bra deportivos a pesar de la controversia que se vive con respecto al tema, pues en diferentes ocasiones se ha dicho que no sirven nada, pero es todo lo contrario. Por otro lado, también deja en claro que uno regular o no utilizar no es la mejor opción.

Más de once millones de reproducciones tiene este video en YouTube, así como 110 mil me gustas, pero no es el único sobre el tema, cada que tiene la oportunidad, Elizabeth comparte contenido de moda, belleza, estilo de vida y consejos para mujeres.

