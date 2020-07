Frases de Frida Kahlo, hoy cumpliría 113 años

Un día como hoy pero de 1907, nació en Coyoacán una de las artistas más importantes de la historia de México: Magdalena del Carmen Frida Kahlo Calderón, conocida simplemente como Frida Kahlo.

Enfrentó severos problemas de salud durante casi toda su vida a causa de un accidente que sufrió en su juventud. Se sometío a decenas de intervenciones quirúrgica y pasó largos períodos postrada en su cama. Este sufrimiento constante y prolongado es una de las temáticas principales de su obra pictórica, que cuenta con más de 200 cuadros, la mayoría autorretrato.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Entre sus pinturas se destacan "Autorretrato con traje de terciopelo" (1926), "Antorretrato en la frontera entre México y Estados Unidos" (1932), Autorretrato con mono" (1938) y "Las dos Fridas" (1939).

La talentosa pintora murió el 13 de julio de 1954 en Coyoacán, y es recordada por su pinturas y frases célebres.

"Mereces un Amor que se lleve las mentiras; que te traiga la ilusión, el café y la poesía".#FridaKahlo



Aniversario de nacimiento 113. pic.twitter.com/46rIzXQcza — Letras Breves (@LetrasBreves) July 6, 2020

Frases de Frida Kahlo

"Pies para qué los quiero si tengo alas para volar"

"Escoge una personas que te mire como si quizás fueras magia"

"Me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco"

"Nunca pinto sueño o pesadillas. Pinto mi propia realidad"

"Árbol de la esperanza, mantente firme"

"Soy mi propia musa. Soy la persona que mejor conozco. Soy la persona que quiero mejorar"

"Donde no puedas amar, no te demores"

"No hay nada más hermoso que la risa"

"Soy libre para darme en la madre a mi misma"

"Te amo más que mi propia piel"

"Pinto flores para que así no mueran"

"Era una flor solitaria, mariposa gozosa te posaste ahí; después el polen de otra flor más fragante llamó, y la mariposa voló"

"Intenté ahogar mis penas en alcohol, pero las condenadas aprendieron a nadar"

"Todo puede tener belleza, aún lo más horrible"

"Nada es más valioso que la risa"

"La parte más importante del cuerpo es el cerebro"

"Ten un amante que te mire como si fueras un bizcocho de bourbon"

"Me lleva el tren, me lleva la pelona, me lleva la recién casada, me lleva la tía de las muchachas…"

Te puede interesar

Horóscopos de hoy lunes 06 de julio 2020, qué dice tu signo zodiacal

Medio litro de cerveza a la semana podría mejorar tu memoria

El té negro es ideal para protegerte de varias enfermedades