Frases de amor para compartir

El mayor y más poderoso de los sentimientos ha inspirado a todo el mundo a escribir sobre este sentir humano: el amor. Uno de los sentimientos más recurrentes en la creación del arte. Películas, series, novelas, cuentos, canciones y demás cosas han hablado sobre este sentimiento.

Aquí te dejamos algunas de las mejores frases para que compartas con la persona que más quieras (pareja, padres, amigos, hijos, hermanos, familiares) de algunos de los más destacados escritores clásicos, de la lengua española y extranjeros.

Hay amores tan bellos que justifican todas las locuras que hacen cometer. - Plutarco

El amor se compone de una sola alma que habita en dos cuerpos. - Aristóteles

El amor conquista todas las cosas. Démosle paso al amor. - Virgilio

Ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor; si gritas, gritarás con amor; si corriges, corregirás con amor, si perdonas, perdonarás con amor. - Tácito

El amor es intensidad y por esto es una distensión del tiempo: estira los minutos y los alarga como siglos - Octavio Paz

En asuntos de amor, los locos son los que tienen más experiencia. De amor no preguntes nunca a los cuerdos; los cuerdos aman cuerdamente, que es como no haber amado nunca. - Jacinto Benavente

El verdadero amor no es el amor propio, es el que consigue que el amante se abra a las demás personas y a la vida; no atosiga, no aísla, no rechaza, no persigue: solamente acepta. - Antonio Gala

Hay quien ha venido al mundo para amar a una sola mujer y, consecuentemente, no es probable que tropiece con ella. - José Ortega y Gasset.

Me estás enseñando a amar. Yo no sabía. Amar es no pedir, es dar. Mi alma, vacía. - Gerardo Diego

Por eso juzgo y discierno, por cosa cierta y notoria, que tiene el amor su gloria a las puertas del infierno. - Miguel de Cervantes

La raíz de todas las pasiones es el amor. De él nace la tristeza, el gozo, la alegría y la desesperación. - Lope de Vega

Solo hay algo más vacío que haber vivido sin amor y es haber vivido sin dolor. - Jo Nesbø

Temer al amor es temer a la vida, y los que temen a la vida ya están medio muertos. - Bertrand Russell

No ser amados es una simple desventura; la verdadera desgracia es no amar. - Albert Camus

El amor es el anhelo de salir de uno mismo. - Charles Baudelaire

Las cartas de amor se empiezan sin saber lo que se va a decir y se terminan sin saber lo que se ha dicho. - Jean-Jacques Rousseau

Hay que saber que no existe país sobre la tierra donde el amor no haya convertido a los amantes en poetas. - Voltaire

El amor es una maravillosa flor, pero es necesario tener el valor de ir a buscarla al borde de un horrible precipicio. - Stendhal

Amar no es mirarse el uno al otro; es mirar juntos en la misma dirección. - Antoine de Saint-Exupéry

Trata de amar al prójimo. Ya me dirás el resultado. - Jean-Paul Sartre

Ama un solo día y el mundo habrá cambiado. - Robert Browning

Sabes que estás enamorado cuando no quieres acostarte porque la realidad es por fin mejor que tus sueños. - Dr. Seuss

Dadme a mi Romeo, y cuando muera lleváoslo y divididlo en pequeñas estrellas. El rostro del cielo se tornará tan bello que el mundo entero se enamorará de la noche y dejará de adorar al estridente sol. - William Shakespeare

Soy lo que has hecho de mí. Toma mis elogios, toma mi culpa, toma todo el éxito, toma el fracaso, en resumen, tómame. - Charles Dickens

