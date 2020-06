Sentir cansancio es normal en nuestro día a día y no solo físico sino también emocional es incluso más habitual y especialmente en las personas que han sufrido muchas decepciones.

El cansancio es la falta de fuerzas que resulta después de someterse a un esfuerzo. Pero es normal sentirse a veces agotado y solo tener ganas de acostarse y descansar para estar listo para el día siguiente.

Así que la vida sigue y no se vale rendirse, puedes leer estas frases antes de ir a dormir, te hará bien.

Es normal sentirse a veces agotado y solo tener ganas de acostarse y descansar para estar listo para el día siguiente/Foto: Pixabay

Frases de cansancio

"Hay dos tipos de cansancio: unoes de una extrema necesidad de dormir, y el otro es una extrema necesidad de paz"

"Nada pesa tanto como el corazón cuando está cansado"

"No es enfado, es decepción y eso es peor"

"Uno se cansa de ser siempre el que muestre interes"

"Y no sé por qué me duele si se supone que ya me había acostumbrado"

Foto: Pixabay

"A veces el problema es que tu corazón no quiere admitir lo que tu mnete ya sabe"

"Estoy cansado que hasta mi cansancio está cansado"

"Suéltame cama... Dejáme... No hagas esto más difícil"

"Cuando te sientas cansado encuentra un alma más agotada que tú y halla el camino de vuelta"

