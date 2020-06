Frases de orgullo gay

El "Mes del Orgullo Gay" se celebra en todo el mundo durante el mes de junio. Miles personas de diversas partes del mundo realizan marchas, protestas y actividades para exigir respeto a sus derechos individuales y colectivos para la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Homosexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual, Queer y Asexual (LGBTTTIQA).

Esta comunidad pide igualdad para que las leyes los protejan ante la discriminación y violencia. Aquí te dejamos algunas frases de famosos y personas reconocidas que han alzado la voz ante este movimiento.

En sí, la homosexualidad está tan limitada como la heterosexualidad: lo ideal sería ser capaz de amar a una mujer o a un hombre, a cualquier ser humano, sin sentir miedo, inhibición u obligación.

- Simone De Beauvoir.

La hosexualidad en efecto no es ventaja alguna, pero no es nada vergonzoso ni vicioso ni degradante, simplemente no puede clasificarse como enfermedad

- Sigmund Freud

Sé quien eres y di lo que sientes, porque a aquellos a quienes les molesta no importan, y a quienes les importas no les molesta

- Dr Seuss

El amor tiene que ser libre y debe de haber protección para las parejas, sean del sexo que sean.

- Gloria Trevi

Soy homosexual. Cómo y por qué lo soy son preguntas innecesarias. Algo así como querer saber por qué mis ojos son de color verde

- Jean Genet

He tenido que luchar para ser yo misma y para ser respetada. ¿Cómo se puede juzgar a una persona que ha nacido así? No estudié para ser una lesbiana. Nadie te enseña esto, yo nací de esta manera y lo soy desde el momento en el que abrí los ojos

- Chavela Vargas

En general, en la comunidad LGBT somos como cualquier otra, solo que más guapos y más estilosos

- Wanda Sykes

Siempre habrá parejas homosexuales. Siempre existirán. Y no es nada justo que la gente que se casa y se divorcia a los tres segundos no quiera que otros disfruten de ello. Las leyes deben proteger a todo el mundo, no solo a unos pocos privilegiados que se sienten mejor que los demás porque están casados.

- Karl Lagerfeld

Cada vez que la gente se comporte como si las imágenes de los gays en los medios de comunicación pudieran influir a sus hijos para ser gays, les recordaré que los niños gays crecimos viendo solo a gente heterosexual en televisión.

- Ellen DeGeneres

Mi sexualidad siempre fue parte de mi irónico sentido del humor. Nunca fue un oscuro y profundo secreto. Me gustaba reírme de ella. Todavía lo hago.

- Sandra Bernhard

Creo que estar enamorada de mi novia es uno de los motivos por los que estoy tan feliz en estos días, y que esas palabras salgan de mi boca es un verdadero milagro.

- Cara Delevingne

En muchos sentidos, mi apego a la libertad humana era completamente compatible con mi derecho a vivir libremente como hosexual

- Andrew Sullivan

Al igual que ser una mujer, como ser una minoría étnica o tribal religiosa, ser LGBT no te hace menos humano.

- Hillaty Clinton

