Hay cosas que deben mantenerse en secreto

Tener claridad del rumbo de tu vida es un gran motivo de orgullo y alegría, dan ganas de gritarlo a los cuatro vientos y enterar a todo mundo, y cómo no, si todos estarán felices por tí, compartirán tu alegría y querrán impulsarte y ayudarte a cumplir tus sueños.

¿Suena muy bonito?, Siento desilusionarte pero esto no pasa en la vida real, lamento romper tu burbuja y sé que hasta puede ser que dudes y te molestes por lo que estás leyendo, pero sí, es muy difícil que las demás personas se alegren por tí. No estoy siendo pesimista, sino realista. La naturaleza humana es un tanto compleja y unos de los instintos naturales y muchas veces ocultos es el egoísmo, el celo y la envidia.

Aunque tu seas de las pocos que genuinamente se alegre de las buenas cosas que le pasan a las personas a tu alrededor, no quiere decir que recibirás lo mismo a cambio. Así que contar tus planes no es buena idea, exteriorizar tus sueños y metas a seguir es un tanto peligroso, la envidia tiene el sueño muy ligero y aunque no lo creas tampoco es bueno contárselo a tu familia, creo que no es porque no te quieran bien, simplemente no mejor que ellos. Si vas a hacer algo, hazlo callado, no te expongas a que sorpresivamente tus planes se arruinen o se frustren.



Hay cinco cosas en particular que son muy importante que mantengas en secreto, aquí están enlistadas para tí:

1. Tus planes para el futuro

Evita hablar de ellos, si ansías que todos se enteren de lo bien que te irá cuando se consolide ese negocio, espera y calla. Cuando la prosperidad llega a tu vida se nota y habla por sí misma. No hables aún de lo que no tienes, no importa que tan cerca lo veas, las envidias pueden provocar sabotajes innecesarios.

Si haces algo bueno por alguien no lo publiques en tus redes. Foto temática, pixabay

2. Tu altruismo y caridad

Ayuda, sí, pero hazlo sin esperar que los reflectores sean puestos sobre tí. Muchos publican en todas sus redes sociales las donaciones y buenas obras que hacen. Estás personas realmente no lo hacen de manera desinteresada, lo hacen a cambio de algo, de atención, de reconocimiento. Las mejores acciones son las que no se cuentan, es verdad que puede ser inspirador cuando ves que alguien está contribuyendo a una causa, y alenta a sumarse, pero la línea entre el protagonismo y el altruismo es muy delgada.

No hay necesidad de contar los pormenores que pasan en tu casa. Foto temática, pixabay

3. Tus problemas

Todos tenemos problemas y preocupaciones, y no por eso se las tienes que contar a cada persona que se pare frente a tí. No te victimices por todo lo que te pasa, ocúpate de tus problemas y si necesitas ayuda pídela, de manera consciente, no esperes que las personas tomen como su obligación solucionarte tu vida y tus tristezas.

4. Tus conflictos familiares

Forman parte de tu vida intima y así de debe quedar. No habla nada bien de tí que cuentes los conflictos que tienes con tus hermanos, a final de cuenta son familia y en lo que deberías concentrar tu atención es en resolverlos, no difundirlos.

Aplica igual con los problemas de pareja, cuando lo haces solo pones a los demás en un predicamento, no los hagas tomar partido, recuerda que son problemas de dos.

Enfócate en disfrutar tu felicidad y no en anunciarla a los cuatro vientos. Foto temática, pixabay

5. Tu felicidad

Las cosas obvias no tienen porqué andarse anunciando, si eres feliz se nota, se transmite, se siente. Andar diciendo que eres muy feliz porque tienes al mejor novio o esposo es innecesario. Contar que eres feliz porque tus hijos son los mejores estudiantes, y tan guapos, tan amables, tan esto y tan aquello, créeme, es mejor que lo disfrutes tú y que las personas se den cuenta por sí mismas.

Ni cuanto ganas, ni como duermes, ni que comes. Foto temática. pixabay

