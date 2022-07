Higiene bucal, mitos y verdades de la pasta, hilo dental y lavado de dientes

La higiene bucal es muy importante para la salud en general, es por ello que los especialistas como la doctora Carolina Olivares comparten los mitos y verdades de la pasta dental, el hilo dental así como el lavado de dientes.

Sea la edad que tengas siempre es de vital importancia recordar cómo es que se debe mantener la salud bucal, y es que dentro de la basta información que se difunde, se puede uno confundir en que es verdad y qué no.

¿El hilo dental provoca sangrado de encías?

No todas las personas usan hilo dental, sin embargo, puede ser una herramienta muy eficiente despúes del lavado de dientes para eliminar los restos de comida que no pudieron eliminarse con el cepillo de dientes.

Aunque si has usado hilo dental es muy porbable que en más de una ocasión hayas tenido sangrado de la encías, la odontóloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM deja en claro bajo qué circunsancias se debe usar el hilo dental.

Aunque sangre una que otra parte de las encías, el hilo se debe de usar nuevamente, es muy porbable que ya no continúe el sangrado, pero si es que sigue el sangrado entonces puede que tengas un problema de gingivitis.

Si has terminado de enjuagar tu boca y aunsigue saliéndote sangre puede que tengas sarro en exceso o en desarrollo una infección de los huesos, por lo que sin duda se debe recibir atención médica para saber de qué se trata.

Si pasas el hilo dental y este desprende un olor fétido, o simplemente un mal olor, entonces puede que tus encías estén enfermas.

¿La saliva produce sarro en los dientes?

Uno de los mitos más escuchados en la voz popular es que es nuestra saliva provoca el sarro en los dientes, y es la doctora Carolina Olivares quien explica que la verdad no es así, el sarro que tenemos en los dientes depende la higiene bucal.

También detalla que no se necesita una pasta dental especial para que no se forme el sarro, es el cepillado después de las comidas lo que ayuda a que no se forme exceso de sarro entre los dientes, una limpieza con tu dentista cada seis meses y es suficiente.

Si sientes que luego de lavar los dientes aun los sientes muy sucios o rasposos quiere decir que tiene sarro en los dientes. Además agrega que el fluoruro que contiene la pasta de dientes no es tóxico para el cuerpo.

Higiene bucal, cómo usar hilo dental, cepillo y enjuague. Foto: PEXELS

¿El enjuaje dental temina de limpiar los dientes?

La dentista que comparte un video en TikTok para explicar los mitos y verdades de la higiente dental da a conocer que el enjuague dental no termina de limpiar lo que no se ha limpiado con el cepillado o con el uso del hilo dental.

Otro de los puntos importantes a resaltar es que no porque usemos mucha pasta dental se van a limpiar mejor los dientes, lo ideal es una pequeña gota de pasta del tamaño de un grano de elote y para los niños del tampaño de un arroz.

El cepillo de dientes también debe tener sus propias características, las cerdas deben ser muy suaves y de preferencia con corte rectangular y recto, pues hay una serie de cepillos dentales que tienen cerdas más largas.

Si consideras que el cepillo dental común se ablanda muy rápido o se habren las cerdas no significa que debas comprar uno mucho más caro, sino que es momento de cambiarlo, recuerda que al menos cada tres meses debes reemplazarlo.