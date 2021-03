Historias de mujeres sobre amor propio, obstáculos y fortalezas

Sinaloa.- A través de una ventana rota, una niña observa atenta a otros chiquillos que gritaban, brincaban y pateaban. Hay una mezcla de emociones, una catarsis, flota el desahogo. Itzel Manjarrez tenía 8 años de edad cuando quedó maravillada por el taekwondo que enseñaban en esa escuelita. Una ventana le mostró el futuro a una niña aún sin saberlo.

Es 2016, son las Olimpiadas de Río de Janeiro, Itzel Manjarrez ha viajado millones de kilómetros, ha competido representando a México y a su universidad en lugares como China, Corea, Holanda, Azerbaiyán, Estados Unidos, España, Canadá, Alemania. Es un ejemplo para niñas, adolescentes, mujeres sinaloenses, mexicanas. Y aunque en Brasil no ganó una medalla de oro, plata o bronce, Itzel ya es parte de la historia deportiva olímpica del planeta: fue la cuarta mejor del mundo en este deporte.

Itzel Adilene Manjarrez Bastidas compartió su historia y los beneficios que trajo el deporte a su vida, en el segundo conversatorio Nosotras & Ellas como parte de los eventos digitales organizados por Debate, con el fin de conmemorar el Día Internacional de la Mujer y visibilizar a lideresas destacadas en este mes de marzo. También participaron en el panel titulado “Bienestar” la doctora en nutrición Marcela Vergara Jiménez y la sexóloga Eugenia Flores.

Fuertes por dentro y por fuera

Escuchar la vida de la atleta culiacanense es emocionante, porque puede ser un espejo para otras chicas, sobre todo en un contexto social machista y de violencia hacia las mujeres, donde no es común que se incentive a niñas y jovencitas a participar en deportes considerados como “masculinos” como son los de contacto, tales como karate y taekwondo, o bien, otros donde históricamente se les da una mayor cobertura a equipos profesionales de beisbol y futbol soccer integrados por hombres.

Este camino implica reconocerse, atreverse a soñar y después trabajar muy duro con un compromiso profundo hacia sí misma porque eso sucede cuando uno tiene un sueño, y entonces es muy difícil escuchar si alguien te dice “No puedes, renuncia”.

Personalidades como la de Itzel Manjarrez crecen ante los obstáculos. A través de su ejemplo Itzel ha tocado fibras, con sus logros ha ganado confianza en sí misma y ha recibido el apoyo de otras mujeres, como María del Rosario Espinoza (ganadora en Juegos Olímpicos Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016), el regalo de la sororidad.

La pequeña Itzel de 8 años tomó una decisión valiente cuando quien se convertiría en su primer maestro la invitó a unirse a la clase de taekwondo. Valiente porque las niñas sufren el estigma social al practicar deportes que son considerados rudos y poco femeninos, incluso viven el rechazo de sus familias. Itzel ya llevaba cinco días observando los entrenamientos, llena de preguntas y curiosidad. No pensó en pedir permiso a sus padres, simplemente aceptó. Iba a ser un camino largo, complicado y de mucha exigencia, pero ella encontró en este deporte su pasión, profesión y equilibrio. Fueron 23 años de entrega.

Ahora la ventana no está rota, son millones de televisores los que mostraron a Itzel Adilene a sus 26 años compitiendo en los Juegos Olímpicos de Río, el nombre de Culiacán en alto. Las niñas pueden verse poderosas imaginándose dando patadas al cielo, llueven estrellas y ganan medallas para ellas, para todas, para México.

Inteligencia y conocimiento

Durante la charla transmitida en vivo a través de Facebook de Debate, la Dra. Marcela Vergara Jiménez habló de su trayectoria académica y de preparación en el extranjero en la investigación científica que es otra área donde falta mayor participación de mujeres. Compartió que uno de los valores importantes en su formación y vida ha sido la cultura del esfuerzo para lograr los objetivos que se ha ido trazando. Asimismo, Vergara señaló que hay áreas de oportunidad así como becas como las del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México para los investigadores.

La Dra. en Ciencias de la Nutrición hizo hincapié en que existen personas que se atreven a dar recomendaciones o vender productos nutricionales los cuales pueden ocasionar daños en la salud. Subrayó que actualmente no existe una enfermedad que no tenga que ver con la nutrición adecuada. “No tiene sentido buscar salud a costa de la salud”, dijo.

Recomendó buscar la salud y el bienestar a través de una nutrición basada en evidencia. “La salud es un patrimonio y somos responsables de ciudarlo; la alimentación nos da capacidad para tener un cerebro más alerta, aunado a que potencia el sistema inmunológico”, dijo.

Armonía y salud

Otro aspecto fundamental en el bienestar de las mujeres es la salud sexual. En la intervención de la sexóloga Eugenia Flores, habló de cómo los servicios y terapias en este sentido incrementaron durante la pandemia.

Dijo que antes era más común que las mujeres acudieran a consulta mientras que ahora han podido encontrarse con hombres jóvenes y solteros entre 30 a 35 años con problemáticas sexuales y que están pidiendo ayuda profesional.

La especialista en sexualidad y colaboradora de programas de radio y TV nacionales indicó que el Covid-19 vino a detonar conflictos que ya se venían arrastrando al interior de las relaciones pero de los cuales se estaba huyendo, los cuales se han intensificado.

Eugenia explicó que la sexualidad no es solo un acto físico sino también se debe estimular a la mente, desbloquearla con el erotismo y el autoerotismo, sin embargo aceptó que este es un problema para muchas mujeres a quienes enseñaron desde niñas que era “malo” tocarse y que debían ser “niñas bien”.

Esto ha provocado que muchas mujeres no puedan vivir su sexualidad plenamente porque sufrieron una “castración mental” al inculcarles prejuicios, heredar miedos y falsas creencias ideas alejadas del conocimiento científico, comentó.

“Se provoca un círculo vicioso: como me asusta no me acerco; la desconozco, entonces la sufro; me decepciona y entonces otra vez no me acerco; mientras más se ignore sobre su sexualidad, hay un conflicto que el sexo es malo”, expresó. “Tenemos gente sufriendo porque no tiene conocimiento con fundamento científico”, lamentó la sexóloga.

En el evento digital las mujeres subrayaron a la audiencia de Facebook y la plataforma Eventbrite sobre la importancia de seguir los sueños, autoconocerse, tratarse bien, ayudar y de trascender en lo que les apasiona.

Itzel Adilene Manjarrez Bastidas

Nacimiento: 1990

Lugar: Culiacán, Sinaloa

Profesión: Maestra en Ciencias de la Salud y el Deporte y competidora olímpica Trayectoria: Fue parte de la Selección Nacional de TKD desde 2010. Fue atleta de alto rendimiento tanto en México como en Corea. Logró medallas en campeonatos panamericanos, centroamericanos y mundiales, universiadas mundiales y competencias internacionales. En los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro 2016 obtuvo un 4 lugar olímpico. Culminó dos licenciaturas: Cultura Física y Nutrición. Realizó estudios de posgrado en Ejercicio Físico para la Salud y el Deporte, y actualmente funge como docente nivel licenciatura, todas en la UAS. Fue parte del Ejército y de la Fuerza Aérea Mexicana como sargento 2/o auxiliar de Educación Física y Deporte.

Dra. Marcela de Jesús Vergara Jiménez

Trayectoria: Es profesora investigadora y directora fundadora de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Estudió la Licenciatura en Química Farmacéutica Biológica en la UAS.

Doctora en Ciencias de la Nutrición por la Universidad de Connecticut. Integra el Sistema Nacional de Investigadores Nivel I del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es reconocida a nivel nacional e internacional por sus aportes encabezando proyectos de investigación relacionados al combate de enfermedades crónicas. Dirige proyectos de investigación a nivel licenciatura, maestría y doctorado.

Forma parte de la Sociedad Americana de Nutrición.