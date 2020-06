Horóscopos de hoy 12 de junio 2020

Aries (Del 21 de marzo al 20 de abril)

Amor: Tendrás una cita romántica a la que irás súper arreglado y con mucha energía.

Trabajo: Empiezas a ver los frutos que dio tu trabajo tras largo esfuerzo. Ahora tienes nuevos planes.

Tauro (Del 21 de abril al 21 de mayo)

Amor: Tienes que viajar y no verás por varios días a tu pareja. No te vayas con miedo.

Trabajo: Ten cuidado a la hora de firmar papeles, y de involucrarte en inversiones financieras.

Géminis (Del 22 de mayo al 21 de junio)

Amor: Confía en tu intuición. Tienes indicios de que esta persona gusta de ti.

Trabajo: Cambios laborales. Serán positivos si estructuras muy bien tus ideas y pasos a seguir.

Cáncer (Del 22 de junio al 23 de julio)

Amor: Con tu pareja hay buena comunicación en general. Son muy compatibles.

Trabajo: Tendrás muy buena suerte hoy en las ventas, si te dedicas al comercio. Día muy productivo.

Leo (Del 24 de julio al 23 de agosto)

Amor: Sobreprotección de tu pareja. No te confundas, deja que sea independiente.

Trabajo: Tu salud está primero que nada. Estás manifestando cansancio reiterado en tu trabajo.

Virgo (Del 24 de agosto al 23 de septiembre)

Amor: Todo va bien en tu relación ahora que te encuentras más relajado. Perdiste los miedos.

Trabajo: Te conviene mantener perfil bajo en tu trabajo antes que pelearte con las autoridades.

Libra (Del 24 de septiembre al 23 de octubre)

Amor: Estás pensando en dejar a tu pareja porque no estás teniendo buenos momentos.

Trabajo: Actitud muy analítica y mental que te servirá para detectar cuál es el problema del caso.

Escorpio (Del 24 de octubre al 22 de noviembre)

Amor: Esperas mucho de tu pareja. Le exiges cosas que sabes no te puede dar.

Trabajo: Día muy fructífero en lo laboral. Sentirás haber avanzado mucho y empezarás a ver resultados.

Sagitario (Del 23 de noviembre al 21 de diciembre)

Amor: Tu relación marcha de maravillas ahora que has superado ciertos miedos.

Trabajo: Buen día para los aspectos financieros. Gente importante del medio te verá muy profesional.

Capricornio (Del 22 de diciembre al 20 de enero)

Amor: Ya no tienes miedo al abandono y has podido superar varias cosas. Has madurado.

Trabajo: Concreción de tus metas laborales. Tu vocación es definitivamente la indicada.

Acuario (Del 21 de enero al 19 de febrero)

Amor: Malos resultados en tu relación. Piensas en abandonar a tu pareja.

Trabajo: No tienes manera de probar la injusticia que ha acontecido. Es tu palabra contra la de tu compañero.

Piscis (Del 20 de febrero al 20 de marzo)

Amor: Estás triste y desilusionado porque hubo un engaño amoroso.

Trabajo: Existen hoy buenos aspectos para iniciar proyectos siempre y cuando estén fundamentados en algo útil.

