Horóscopos de hoy 20 de junio 2020

Hoy sábado 20 de junio del 2020 los astros han traído grandes temas para las relaciones amorosas y el trabajo. Te invitamos para que descubras las tuyas y sobre todo que sepas cómo te irá en el trabajo y sobre todo en el amor.

Aries (Del 21 de marzo al 20 de abril)

Amor: Hoy tendrás la suerte de cruzarte en forma inesperada con esta persona. Te alegrarás.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Trabajo: Aprendizaje. Sabes que hay gente mayor a ti que tiene mucha experiencia en tu tema.

Tauro (Del 21 de abril al 21 de mayo)

Amor: Esperas a que las cosas te caigan del cielo. Tú eres el responsable de buscarlas.

Trabajo: Tendrás suerte en lo profesional. Ofertas. Ten la mente clara. Experiencias novedosas.

Géminis (Del 22 de mayo al 21 de junio)

Amor: Intuyes que puede haber algo entre tú y una persona muy cercana. Averigualo.

Trabajo: Estarás agotado al haber finalizado la jornada de hoy. Día de varias complicaciones.

Cáncer (Del 22 de junio al 23 de julio)

Amor: Tienes ya la victoria en la mano. Has conseguido encontrar una persona muy especial.

Trabajo: Tu día será muy dinámico aunque tranquilo pero al finalizar surgirá una complicación.

Leo (Del 24 de julio al 23 de agosto)

Amor: Será una tarde agradable donde tendrás la oportunidad de volver a ver esta persona.

Trabajo: Podrías perjudicarte si realizas grandes movimientos de dinero hoy. Espera.

Virgo (Del 24 de agosto al 23 de septiembre)

Amor: Día perfecto para la comunicación. Es hora de develar tu mayor secreto.

Trabajo: Genera buena energía con tus compañeros y transforma tu entorno en algo armónico y positivo.

Libra (Del 24 de septiembre al 23 de octubre)

Amor: No uses a las personas. Si no estás enamorado entonces no estés con alguien.

Trabajo: Cambios importantes que te traerán beneficios inesperados. Construcción, proyección.

Escorpio (Del 24 de octubre al 22 de noviembre)

Amor: No puedes tener esperando a la otra persona tanto tiempo. Decídete.

Trabajo: Ojo con ser demasiado ambicioso. Podrías perder en un instante todo lo que has construido en años.

Sagitario (Del 23 de noviembre al 21 de diciembre)

Amor: Hoy será un día propicio para la conquista. Tendrás muchos interesados.

Trabajo: Seguridad en cuanto al aspecto profesional. Realizas todas tus tareas con mucha soltura.

Capricornio (Del 22 de diciembre al 20 de enero)

Amor: Actitud indiferente ante los reclamos sin sentido de tu ex.

Trabajo: Inicias nuevos trabajos todo el tiempo porque tu ansiedad no te permite quedarte fijo en ninguno. Cambios.

Acuario (Del 21 de enero al 19 de febrero)

Amor: Estás siendo egoísta. Sólo te fijas en tus puntos de vista y no toleras otras opciones.

Trabajo: Necesitas trabajar la paciencia y la tolerancia para pasarlo mejor en tu trabajo.

Piscis (Del 20 de febrero al 20 de marzo)

Amor: La comunicación no solo te abre al otro, sino también abre al otro a ti. Charla.

Trabajo: Al finalizar la jornada laboral puede que tengas un problema. El resto del día será tranquilo.

Te puede interesar:

Horóscopos de hoy 19 de junio 2020