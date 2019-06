Horóscopos hoy 21 de julio

Horóscopos 21 de junio. Descubre si la suerte estará a tu favor este día y consulta que dice tu signo zodiacal.

Aries

Amor: Tu relación peligra si no te ocupas de tu pareja más seguido. Siempre tienes otras cosas antes que hacer. Trabajo: Día inestable en este plano. Recibirás sorpresas agradables y desagradables al mismo tiempo. Tedio.

Tauro

Amor: Tu pareja ha estado comportándose en forma muy rara y no sabes bien qué le pasa. Enfrenta la situación. Trabajo: Noticia que te dejará perplejo. No sabes que hacer pero no desesperes. Tómate tu tiempo para reaccionar.

Géminis

Amor: Actuarás como si todo estuviera bien aunque por dentro estás lleno de tristeza y sabes que no es así. Trabajo: Hoy, ten valor para correr riesgos en el mercado. Tienes una excelente propuesta laboral. Aplícala.

Cáncer

Amor: Estarás más sosegado en este plano. La euforia duró un período largo pero ahora entras en una meseta. Trabajo: Gracias a tu buena onda para empezar el día, tendrás una jornada espectacular. Todo se da en forma perfecta.

Leo

Amor: Darás y recibirás cariño. Estás muy afectuoso aunque a la vez tienes muchas dudas por resolver. Trabajo: La felicidad que tienes en los otros planos se verá reflejada en lo laboral. Te gusta mucho lo que haces.

Virgo

Amor: Idealismo exacerbado. No planees tanto en la mente, dedícate a concretar más esas cosas en hechos. Trabajo: No te dejes estar. Tu actual trabajo te estresa mucho y necesitas un respiro. Toma medidas al respecto.

Libra

Amor: Empiezas una nueva etapa. Te sientes más grande y buscas otras cosas. Es hora de pensar en el porvenir. Trabajo: Crees que estar relajado es volverse inactivo y esperar que las cosas te caigan desde el cielo. Te equivocas.

Escorpio

Amor: Diálogo intenso con tu pareja. No tengas miedo de preguntar lo que sea. Aprovecha bien la ocasión. Trabajo: Paciencia. No te adelantes a los hechos. Espera el momento indicado para hacer esos contactos que quieres.

Sagitario

Amor: Has estado muy afectuoso hoy. Tienes, de todos modos, algunas dudas por resolver. Aclara tu mente. Trabajo: Tu salud está primero, así es que si no te gusta tu empleo, cámbialo por otro. No te dejes estar. Estrés.

Capricornio

Amor: Día inestable en este plano. Recibirás sorpresas agradables y desagradables al mismo tiempo. Tedio. Trabajo: Tu día empezará de manera genial y todo se concatenará en forma perfecta gracias a tu buen humor.

Acuario

Amor: Tienes en mente muchos planes para el futuro con tu pareja. Sólo te falta quitarte el miedo a lo desconocido. Trabajo: Estás finalizando una etapa profesional para entrar en otra aún más difícil que la primera. Fuerza.

Piscis

Amor: Estarás más sosegado en este plano. La euforia duró un período largo pero ahora entras en una meseta. Trabajo: Las circunstancias te favorecerán si sabes aprovecharlas. Es un buen día para cerrar tratos importantes.