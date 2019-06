Horóscopos hoy 22 de julio; esto tienen los astros para ti

No te pierdas tu horóscopo este sábado 22 de junio y descubre que tienen preparado los astros para ti.

Aries

Amor: Aprende a moderar el carácter tan fuerte que tienes debido a tu signo. Te conduces siempre en forma impulsiva. Trabajo: Tal vez haya algunos desacuerdos en temas irrelevantes pero en lo primordial habrá unión y entendimiento.

Tauro

Amor: Mirar hacia el futuro te hará bien. Te sentirás lleno de energía y con ganas de ponerle pilas a la relación. Trabajo: Día de muchas llamadas telefónicas y mucha demanda comercial. Estarás atareado pero contento.

Géminis

Amor: Tu pareja está pasando por una etapa de cambios importantes y te exige que cambies tú también. Actitud. Trabajo: Buscarás hacer tus actividades laborales en compañía de otros. Necesitas hablar y descargarte emocionalmente.

Cáncer

Amor: Busca a tu media naranja que seguro anda cerca. Trata de pensar menos y ser más intuitivo. Así tendrás suerte. Trabajo: No te ves trabajando en algo relacionado con las ventas. Nunca fue lo tuyo pesuadir a la gente.

Leo

Amor: Tienes algunos problemas para empezar relaciones serias, pero descuida. Esta vez será diferente. Trabajo: Momento económico excelente y con posibilidades de mejorar aún más. Recibes un aumento pronto.

Virgo

Amor: Olvidaste controlar tus ansias otra vez. Te peleaste por algo tonto y tu orgullo te impide disculparte. Trabajo: Hoy te tocará aprender a moderarte. Hay situaciones en las que todavía insistes en imponer tus ideas.

Libra

Amor: Felicidad a causa de haber encontrado alguien maravilloso para tu vida, pero no dejes de lado lo demás. Trabajo: Tiendes a ser un poco paranoico, sobre todo en este plano. No te dejes llevar por comentarios ajenos.

Signo libra. Foto: Pixabay

Escorpio

Amor: Tienes dudas pero no con tu pareja sino con el amor en general. Tiendes a ser un poco idealista, Aries. Trabajo: Cuida tu salud. Has tenido una semana muy agotadora. No pretendas hoy rendir al máximo. Haz lo que puedas.

Sagitario

Amor: Te ocupas de pensar siempre las cosas pero no de hacerlas. Cambia esa actitud si no quieres un derrumbe. Trabajo: Buen día para viajes y desplazamientos en general. La palabra no será hoy tu fuerte. Llamada del exterior.

Capricornio

Amor: Te hace mal estar mucho tiempo sin ver a tu pareja porque la extrañas y generas conflicto de la nada. Trabajo: Estás finalizando una etapa profesional para entrar en otra aún más difícil que la primera. Fuerza.

Acuario

Amor: Es hora de que te pongas las pilas y aumentes el interés por tu relación. Has estado un poco distraido. Trabajo: Ya pronto acabará este período donde debes trabajar de cualquier cosa para mantenerte. Se avecinan cambios.

Piscis

Amor: No puedes terminar ninguna relación, por más mal que estés. Te duele el abandono. Deberás superarlo. Trabajo: Día pacífico, con pocas tareas y buena comunicación entre tus compañeros. Te sentirás afortunado de estar ahí.