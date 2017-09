Increíble, vestido de Zara tiene su propio blog

Es verdad que hay modas que dejan de ser de "temporada" a convertirse en un accesorio o prenda completamente atemporal, pasando entonces, a convertirse en "clásico". Pero no todo de la moda es agradable a la vista, o al menos deja de serlo cuando la tendencia se sale de control y se propaga cual gripe.

Recientemente pasó con un vestido de la temporada de pasada de la linea Zara. Ya lo habrás visto, el vestido azul con olanes y descubierto de los hombros. Fue tanta su aceptación que a pesar de que el clima ya no es tan idóneo para usarlo en muchas ciudades, se sigue viendo por las calles, mujeres de distintas edades lo usan dándole su toque especial, pero todas, sin duda transmiten comodidad.

No podrás creerlo, el vestido azul tiene su propio blog. Lulu, una simpática fanática de la moda hizo de esta tendencia algo cómico; creó y le dedicó la página The Blue Off-The-Shoulder Dress, en donde aparecen mujeres que la usan, y fueron muchas, porque al parecer con esta prenda no pasa como con la mayoría, que el terror más grande de una mujer sea ir a un lugar y alguien tenga tu mismo vestido. Todas quieren usar el vestido azul.

Todo empezó en Facebook, Lulu subió fotos del vestido y la gente siguió la corriente. De pronto sus amigos y personas con las que no habia hablado en mucho tiempo le posteaban sus encuentros con el vestido.

Éstas so algunas fotos que están en el blogg creado por Lulu:

Andando por Fashion district. Foto, blueofftheshoulderdress

La cacería ha comenzado:

"Selfie con mi vestido", blueofftheshoulderdress

Se le ha visto por las calles de Nueva York, Canadá, México, Bruselas, y hasta Japón. Lulu Krause tiene evidencias de eso en su blog.

Paseando por el puente. blueofftheshoulderdress

No importa el clima, hay que usar el vestido. Foto, blueofftheshoulderdress

Es un vestido muy famoso, anda por todos lados y a todas horas, ¿has visto alguno?

¿Dónde será?. Foto, blueofftheshoulderdress

¿En el bar?, ¡Claro!, blueofftheshoulderdress

Si encuentras uno puedes denunciarlo al blog "blueofftheshoulderdress.tumblr.com"

El vestido es una buena opción para los días soleados. Foto, blueofftheshoulderdress

Lulu ha recopilado sus encuentros con el vestido desde el 2016. Aún se reportan apariciones.

¿En el metro?, blueofftheshoulderdress

Selfie con el vestido. Foto, blueofftheshoulderdress

¿Recuerdan "dónde está Wally"? su versión actual sería ¿Dónde está en vestido?

Azul, olanes, comodidad, ¿por qué no?, Foto, blueofftheshoulderdress

Vamos y venimos, con el vestido azul nos vestimos. Foto, blueofftheshoulderdress

Vámonos al parque ¿qué me pongo?. Foto, blueofftheshoulderdress

