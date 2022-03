Jennifer López muestra su rutina de belleza para una piel fresca a los 52 años

Estados Unidos.- 52 años de edad y luciendo mejor que nunca. La actriz y cantante estadounidense Jennifer López ha demostrado lo maravillosa que puede lucir al natural. A través de un reciente video para YouTube, mostró su rutina de maquillaje para verse espectacular, aprovechando para mostrar su línea de cuidado de la piel JLO Beauty.

JLO se desmaquilló sin pena alguna, dejando su rostro completamente al natural, y se aplicó That JLO Glow Serum en cara y cuello para mostrar un poco sobre lo que su línea de belleza hace, haciéndolo de la manera más genuina; en bata de baño y el cabello recogido.

Durante su rutina de belleza, la cantante y actriz compartió un poco sobre cómo fue filmar The Mother, cinta que protagoniza junto a Joseph Fiennes, y cómo esto afectó a su cuerpo y especialmente a su rostro, pues se ha mantenido muy agotada.

"Cuando haces películas de acción, es mucho trabajo duro para tu cuerpo. Estamos haciendo tomas nocturnas en este momento, así que la cara recibe una paliza", compartió.

Jennifer López reveló que antes de acostarse utilizó el producto That JLo Glow Serum y terminó luciendo increíble al siguiente día. "Me desperté hoy y dije, 'Dios, te ves increíble'. Bueno, increíble para mí y cómo me veo en la mañana", compartió.

Asimismo, prometió que no se trata de una promoción de su producto, sino compartir sus consejos y secretos de belleza para quienes ya se los habían pedido.

Fue así como la estrella del pop compartió sus secretos más importantes para mantenerse joven y con una piel de impacto para su edad. El That JLo Glow Serum se encuentra a la venta en el sitio web de la estrella en un precio de $79 dólares, mientras que en México está disponible en Sephora en $2,115 pesos mexicanos.

