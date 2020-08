El sistema inmunatorio es el sistema de defensa del cuerpo contra las infecciones. El sistema inmune, ataca a los gérmenes invasores y nos ayuda a mantenernos sanos, es importante saber que hoy en día nuestro sistema inmunatorio debe de estar perfectamenete reforzado por la pandemia del nuevo coronavirus.

Para reforzar el sistema inmunatorio puedes tomar vitaminas o lo que te indique el médico pero si te gusta más lo natural puedes preparar una bebidas que te ayudarán fortalecer tus defensas.

De acuerdo con Kidshealth, el sistema inmunitario funciona cunado el cuerpo detecta sustancias extrañas que lo invden (llamadas "antígenos"), el sistema inmunatorio trabaja para reconocerlas y eliminarlas.

Jugos naturales para fortalecer el sistema inmune

Jugo de cítricos



Ingredientes

El jugo de 3 naranjas

El jugo de 3 mandarinas

El jugo de 2 limas

El jugo de 1 limón

1 cucharada de miel

3 guayabas

Elaboración

Todos los ingredientes los vas a verter enlicuadora y añade la miel para endulzar, sirve en un vaso bébelo de inmediato en ayunas.

Por medio del consumo de la vitamina C es posible evitar enfermarse, pues fortalece el sistema inmune y eleva las defensas del organismo, según The National Institute of Health.

Jugo de cítricos para levantar las defensas/Foto: Pixabay

Jugo de fresa, naranja y guayaba

Ingredientes

1/2 taza de fresas

1 guayaba

2 naranjas

Preparación

Vas a lavar muy bien la guayaba y las fresas, después lasvas a lavar.

Enseguida exprime las naranjas, coloca todo en la licuadora y mezcla bien, bebe un vaso de este zumo todos los días en ayunas.

Jugo de ajo, jengibre y perejil

Ingrediente

2 dientes de ajo

1 rodaja pequeña de jengibre

1 puñado de perejil

1 manzana verde

3 zanahorias

Preparación

Vas a triturar los tres primeros ingredientes, luego añade la manzana y las zanahorias. Puedes agregar un poco de agua, si gustas. Bébelo todos los días, dentro de los 20 minutos de la elaboración.

Jugo de fresa, naranja y guayaba/Foto: Pixabay

