Nuestra actualidad laboral ha cambiado por completo, debido al confinamiento que debemos seguir a causa del Covid-19, muchas empresas han optado por seguir la modalidad del famoso Home Office o trabajo en casa, y sin duda este ha venido dando grandes resultados.

Sin embargo las juntas previas por la mañana antes de iniciar labores, no han dejado de existir, ya que se necesita un orden y asignación de tareas que deben respetarse, grandes empresas y líderes exitosos como John D. Rockefeller y Steve Jobs la implementaron para escalar su negocio y llevarlo al éxito. El problema viene cuando las juntas de 15 minutos se terminan alargando hasta 1 hora o más y lo más grave sucede cuando el tema principal deja de ser laborar.

Junta virtual: Formas de aprovecharla para no perder productividad

Por esa razón te mostraremos las mejores formas que debes seguir para aprovechar al máximo de estas juntas y hacerlas lo más breve y productivas posible.

Respetar horarios

Una de las principales reglas que deben respetarse para tener una junta diaria efectiva, es el respetar el horario establecido de inicio y fin. Si alguno de los integrantes no puede estar presente en la videollamada, esta no debe detenerse ya que estaría atrazando al equipo en cada una de sus actividades.

Evitar más de 7 participantes

Sabemos que las juntas son para poner orden y establecer dudas, solo que debemos considerar los tiempos y que esta no es presencial, una videollamada con 10 integrantes o más, no es del todo efectiva, ya que no se alcanzan a exponer las necesidades de todos, por ello la importancia de dividirla en pequeños núcleos.

La mejor forma de dividir tiempos en una reunión virtual

Es importante seguir estos tiempos, los primeros 5 minutos se dividen entre las necesidades de cada uno de los participantes, estas deben ser breves y claras, donde expondrán su trabajo a realizar durante el día.

Pasando a los siguientes 5 minutos, es donde se dedica el tiempo para las opiniones y propuestas de cada uno de los integrantes, así como las tendencias y nuevas métricas que ayudarán a resolver dichas actividades.

Los últimos 5 minutos son para plantear las actividades reales que cada uno de los integrantes pondrá en acción para lograr su meta del día, de esta manera todos conocen el trabajo de todos y apoyan en lo que es necesario.

El famoso temporizador

Algo que también ofrece grandes resultados es usar un temporizador, el cual marcará los tiempos exactos en cada una de las partes de la junta virtual.

Este lo podrá colocar el líder de la junta virtual, y sus tiempos deberán ser respetados.

