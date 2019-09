Karely Herrera, una soñadora inagotable

Con base a su experiencia y a la retroalimentación que recibe constantemente de las personas que la rodean, Karely Herrera creó una línea de bikinis que ha sido del agrado de muchas mujeres ya que cada una de las prendas que conforman dicha colección, se adapta a las diversas necesidades de las mujeres a la hora de mostrar su hermoso cuerpo.

Con su línea de bikinis busca "impresionar de forma cómoda, a muchas mujeres el simple hecho de mostrar su piel, su cuerpo, les genera inseguridad, quieren el bikini más tapado pero a la vez se quieren mostrar, pero si es un viaje familiar necesitan uno grande porque la suegra se enoja, todas estas pequeñas cosas externas influyen a la hora de comprar un bikini, yo lo que busco es un bikini que te haga sentir cómoda", comentó la modelo, figura fitness, tv host y diseñadora en una agradable charla para EL DEBATE.

"Basada en mi experiencia personal y gracias a Dios estoy rodeada de muchas mujeres con esto del modelaje desde niña, siempre he estado del lado del backstage, esto gracias a Dios amplio mis conocimientos para entender realmente que le gusta a una mujer, muy lejos de lo que son las apariencias, porque podrían pensar que una muchacha que tiene un cuerpazo envidiable, quiere usar una tanga chiquitita y generalmente no, a la hora del diseño es, que me gustaría a mi encontrar en una tienda", manifestó Karely Herrera.

Karely Herrera se mantiene en continuo aprendizaje sobre lo relacionado con el mundo de la moda. Foto: cortesía

El negro, dorado y el animal print conforman su primera colección. Si quieres ver la colección de Karely Herrera, da click ¡AQUÍ!

Los inicios de esta hermosa venezolana en el mundo del diseño, están en el calzado. Cuando tenía papel y lápiz para diseñar calzado en el Instituto di Moda Burgo en la Ciudad de México, por azares del destino tuvo que tomar una materia donde debía crear una colección de bikinis, descubriendo otra pasión que no pensó llegar a tener. En octubre del año pasado presentó sus primeras creaciones.

Me enamoré de todo el proceso del diseño de bikini, la presentación de mi primera colección fue en Chicago en el Latino Fashion Week, venezolana de padres colombianos y pero vivo en México, era como si yo representara los tres países lo cual me encantó.

Uno de los diseños en tono dorado de su colección.

A la par con los bikinis que ha diseñado, no he dejado de hacer calzado, "porque me encanta, sé que es una parte importante de la mujer; aunque queramos estar cómodas en tenis, aunque el teni sea la tendencia, el tacón siempre lo vamos a necesitar, yo me esmero en diseñar calzado cómodo sin que sacrifiquen el estilo, todos mis diseños tienen plantilla confort, siempre vamos de la mano con la tendencia, sin dejar de lado lo clásico y los gustos de cada quien".

Karely Herrera, quien además ha hecho televisión y cine, prepara su segunda colección de bikinis, donde mostrará una nueva faceta.

Lo que se viene es como una Karely Herrera menos sobria, más atrevida.

"En esta primera colección si bien estamos evocando a la opulencia y al glam que por lo general debería ser la playa, esta colección está en negro y dorado y animal print porque negro necesitamos todas, dorado evoca a la opulencia y el animal print yo no lo puedo dejar porque me fascina y amo que este en tendencia, la retroalimentación es lo que nos hace seguir avanzando, todos los comentarios de amigas, de mis no amigas, de todas las personas que me escriben en redes sociales, de todo algo saco, cuando empieza ese proceso creativo, de manera inconsciente todo se plasma; para la próxima colección estamos pensando en una bolsita para lleves ahí el bikini".

Karely Herrera modela sus propias creaciones.

Karely Herrera recuerda que cuando era solo una niña, se envolvía en las sábanas, se ponía los tacones de su mamá y desfilaba por toda su casa.