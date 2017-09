Katie Holmes revela sus secretos más íntimos

Sin duda Kathia Holmes está en su mejor momento, todos hablan de ella y su romance. Sea por el amor o no, está cada vez mas bella, sin duda debe tener una buena rutina para el cuidado de su piel porque su cutis luce espectacular.

La actriz estadounidense hace años debutó como imagen de la linea "Oley" y con el paso del tiempo ha cambiado de look sin reservas, aunque sigue conservando su estilo clásico o monocromático.

La actriz usa productos que nutren el cuero cabelludo y otros distintos para prevenir la caída. Foto, flickr

“Es muy divertido probar cosas nuevas en temas de maquillaje y peluquería para las grandes ocasiones en las que no tengo que lucir un look determinado. Hace poco llevé en una alfombra roja un estilo inspirado en los años 20 de Hollywood y fue muy divertido. Era muy glamuroso y elegante. Soy muy afortunada por tener un estilista y un maquillador maravillosos que siempre buscan la diversión. No me importa arriesgar a veces, pero quiero sentirme yo en todo momento”. Declaró a Hello! Fashion.



La exitosa carrera en Hollywood de la actriz la ha hecho asistir en numerosas ocasiones a los grandes eventos de alfombra roja, donde ha dejado a todos boquiabiertos, y si tú te estás preguntando cuales son sus secretos de belleza te compartimos los que reveló en una entrevista a HELLO! Fashion.

“Normalmente uso nudes, marrones y morados en los ojos”, añadió, refiriéndose a su look diario favorito.

“Para el día a día, me gusta ceñirme a lo que sé que le va bien a mi piel. Para las alfombras rojas hago elecciones más arriesgadas, como smokey eyes o labios rojos”.



La actriz confesó que para arreglar su pelo usa de manera frecuente la secadora y la plancha, así que usa un buen tratamiento para mantener su melena sedosa y sana. En cuanto a la piel dijo que la mantiene radiante por el cuidado extra que le dedica a su cutis.

La actriz siempre ha trabajado con estilistas reconocidos, ya que cuida mucho no maltratar su cabello. Foto, wikimedia

“Me exfolio la piel regularmente y la hidrato lo más a menudo que puedo. También bebo mucha agua, y hago ejercicio para mantener mi piel en orden”. Declaró a Hello! Fashion.

La actriz contó que hay unas herramientas de belleza básicas que no pueden faltar en su neceser, mencionando entre sus aliados para el look perfecto a la "Máscara de pestañas, brillo labial y corrector". Así que ya conoces sus secretos, no dudes en adoptarlos en tu rutina básica de belleza para lucir tan linda y encantadora como ella.

Katie prefiere las tonalidades "nude" y reserva el "smokie" para las galas. Foto, wikimedia

