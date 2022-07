Khloé Kardashian y los bañadores más sensuales para verano

Khloé Kardashian lleva dirigiendo su propia marca, Good American, desde hace algunos años, apto para todo tipo de siluetas y para afrontar el verano de 2022, te mostramos los más sensuales bañadores en una amplia variedad de tallas.

El que nunca pasa de moda

Se trata del clásico y atemporal bikini de triángulo en color negro, con la que siempre es fácil triunfar, la forma ideal para todo tipo de siluetas y el color ideal para un potenciador de bronceado, sin importar tu edad.

Bañador metalizado

Uno de los mejores que ha lucido Khloé Kardashian, con efecto push up para los glúteos, el bañador metalizado hará destacar entre el resto de los demás bañadores, sobretodo al resaltar la retaguardia de quien lo luce, y para muestra la bella modelo.

Como nos hemos dado cuenta, se ajusta perfectamente al cuerpo y gracias a su fuerte estructura de la parte inferior hará destacar tus caderas y glúteos.

Bikini rosa

La línea Good Swim incluye una gama de tops y bottoms que se pueden mezclar y combinar junto con estilos de una pieza hechos "para cada tamaño y forma", Khloé reveló que es pare de su promesa de inclusión de tallas, luego de compartir sus propias dificultades para encontrar cosas.

"No vendemos a minoristas que no comprarán toda la gama de tallas, porque cuando solía comprar en los grandes almacenes con mis hermanas, me conducían al ático para ir a buscar mi talla cuando era mucho más grande”, afirmó Khloé Kardashian.