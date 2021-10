La consciencia es el puente hacia una realidad más allá de la que conocemos

Culiacán, Sinaloa.- Una agradable charla tuvimos con Maryell Cisneros, quien actualmente se desempaña como emprendedora, guía de meditación y creadora de contenido. Entre los temas que tratamos, se habló sobre cómo es ella como persona y un poco sobre lo que es su vida profesional.

Maryell Cisneros. Emprendedora, guía de meditación y creadora de contenido.

¿Cómo se define Maryell Cisneros?

Soy una persona curiosa, valiente y que le gusta explorar la consciencia a través de diferentes herramientas, como lo es la meditación, el silencio, psicotrópicos, terapia y viajes chamánicos.

¿Estudiaste alguna carrera profesional?

Sí, negocios internacionales en el Tec de Monterrey, campus Monterrey. Aunque eso lo siento como una vida pasada, fue hace ya tanto tiempo que me gradué y en la actualidad soy una persona completamente diferente.

¿Cómo fue tu introducción en el mundo de la meditación?

Después de trabajar siete años en el mundo corporativo, tuve mi primer despertar cuando vivía en Londres. Una tarde escuché una voz de mi ser superior guiándome a una vida diferente a la que había llevado hasta ese momento. El mensaje fue claro: aléjate de todo esto, aléjate de las masas. Después de eso, libros, maestros, mentores llegaron a mi vida como Tara Brach, que fue la primera maestra de la que aprendí a meditar y unos meses más tarde la vida me llevó a Bali y Tailandia a profundizar mi práctica con monjes budistas, y desde ese momento no he parado de explorar diferentes técnicas de meditación.

¿Hay gurús que sean tus ejemplos a seguir y por qué?

No, no sigo a ningún gurú. Me inclino hacia las enseñanzas de Ram Dass y Joe Dispenza.

¿Qué es lo que más disfrutas de tu día a día?

Todo el estilo de vida que tengo ahorita. Hace cinco años dediqué muchas horas en diseñar una vida que amara, y es justo lo que estoy viviendo ahora, así que estoy megafeliz por eso. De todo mi día, una de las cosas que disfruto más es meditar. Cuando entro en un estado meditativo, las palabras que salen de mí siempre son: qué delicia. Pero hay algo que me llena aún más, cuando puedo ser consciente de que estoy en ese estado de delicia al caminar, al estar en una conversación, cuando estoy liderando a todo el team en By the land o en alguna otra actividad que podría verse como no relevante.

¿Qué tipo de contenido es el que creas en tus redes y hacia quiénes va enfocado?

Es sobre espiritualidad y el despertar de consciencia. Está enfocado a personas que están en un proceso de hacerse nuevas preguntas sobre la vida y lo que son, están incómodos donde están, no saben qué nuevo camino seguir, están explorando nuevas formas de vivir y están buscando respuestas.

¿Cuál es el significado que tiene para ti Caminemos Juntos y de qué se trata?

Caminemos juntos es un espacio diseñado para explorar la consciencia a través de la meditación, un lugar donde se busca la evolución del alma, reconocer nuestra naturaleza, volvernos seres más conscientes y volver a conectar con el amor que ya somos.

¿Tienes pensado escribir un libro?

Sí, estará enfocado al despertar de consciencia, la liberación del ser y mi proceso de sanación. Todavía no sé cuando pasará, pero sé que es un tema que quiero compartir con el mundo.

¿Cuáles son tus próximos pasos a seguir?

Estoy, en este momento, aprendiendo más sobre microdosis, plantas de poder, meditación, viajes chamánicos. Me estoy preparando como terapeuta y mi intención es poder servir a más personas a través de herramientas que les ayuden a explorar la consciencia, que se permitan ir más allá de su cuerpo y lo material para que puedan reconectar con la vida, dejen de sobrevivir y recuerden el poder, la magia y la totalidad que ya son.

Un mensaje para los lectores de EL DEBATE

La exploración de la consciencia será una de las ciencias más estudiadas en los próximos años, ¿por qué no empezar desde ahora? La consciencia es el puente hacia una realidad más allá de la que conocemos y es lo que nos permitirá crear una nueva Tierra.