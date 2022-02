La emotiva carta de despedida de una abuela a su nieto antes de morir: "No dudes nunca de ti"

La muerte es muy dolorosa y más cuando es de un ser amado, es algo que no puede expresar con palabras, y resulta aún más desgarrador cuando no nos despedimos de esa persona que tanto queremos.

Durante la pandemia miles de personas alrededor del mundo han vivido la triste experiencia de perder a familares que han muerto de Covid-19.

Muchas personas tienen cartas o mensajes preparados para cuando se llegue el día de su muerte, este es el caso de una abuelita que le dejó una carta de despedida a su querido nieto debido a que no pudieron despedirse "como debe ser" y el joven la hizo publica en Twitter.

"Mi abuela falleció hace poco, me dejó esta carta de despedida, ojalá los ayude a todos los que paséis por lo mismo", escribió el usuario @josalonsso, en Twitter.

"Mi querido José...Ojalá hubieses podido compartir contigo más momntos abuela-nieto. Ojalá nos nos hubiéramos enfadado nunca.Ojalá hubiera aprovechado cada segundo de esa sonrisa radiante que llevas" comenzaba la carta que ha emocionado a cientos de usuarios en las redes sociales. "Como bien sabes, no me han dado mucho tiempo para continuar en mi viaje de esta maravillosa vida que he tenido. Sé que por circunstancias de la vida no nos hemos podido despedir como es debido por ello le he pedido a tu padre que te de esta carta una vez pase todo".

Las navidades pasadas fueron las primeras que abuela y nieto no pudieron pasar juntos, pero su abuela le pedía que tuviese paciencia, porque "el tiempo lo cura todo".

"Te he cuidado como si fueses mi propio hijo", añadía, para terminar finalmente dándole todo su apoyo. "Te deseo de corazón que disfrutes y que algún día puedas encontrar lo que buscas fuera, dentro de ti. No dudes en hacer todo lo que tengas en mente".

"La vida son dos días" y "No dudes nunca de ti", son los últimos consejos de su abuela. "Sigue adelante por mi, disfruta de la vida por mi. Nunca te detengas ni mires atrás. ¡Nunca me iré de tu lado mi niño", finaliza.

Ante la emotiva carta publicada por José, decenas y decenas de usuarios le han demostrado su apoyo compartiendo experiencias similares con sus abuelos o mandando mensajes emocionados: "Realmente preciosa" Ella, tu abuela, debió ser una persona maravillosa, llena de luz y amor. Que Dios la bendiga y te guíe en tu camino. Un abrazo enorme", son algunos de los comentarios que le escribieron en Twitter.