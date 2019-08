La mejor bocina bluetooth resistente al agua

Si andas en busca de una bocina para pasar momentos divertidos o simplemente escuchar tu música favorita y aún no te decides por cual, aquí te decimos la mejor bocina seleccionada por los usuarios de Amazon.

Lo mejor es que la encuentras a un accesible precio, dando click aquí.

Nos referimos a la bocina Hang Up de la marca Jam, la cual tiene una ventosa para pegar en cualquier pared, azulejo de la ducha o en cualquier otro lugar donde desee cantar. Además cuenta con la clasificación IP67 que se significa que es resistente a la suciedad y sumergible en agua hasta un metro durante 30 minutos.

Altavoz

Puede contestar su teléfono sin desconectarse del Hang Up. Hang Up sabe cuándo está entrando una llamada y detendrá la música antes de sonar. Cuando cuelgas, la música comienza donde quedó la pista. Si está haciendo una llamada, simplemente comience a marcar desde su teléfono, el colgar automáticamente hace sus manos libres.

Cable USB integrado

El Hang Up incluye un cable de carga USB integrado para que la música nunca pare. Y sí no cuentas con Bluetooth, no hay problema. El puerto de entrada auxiliar te permite conectar el Hang Up a su dispositivo con un cable de 3.5 mm para que pueda disfrutar de su música donde quiera que esté.

Stick Pad

El innovador stick pad le permite adherir el Hang Up casi cualquier cosa, a pesar de la gravedad. Puede pegar el Hang Up en la pared de su ducha, bote, techo, espejo de pie, paneles solares o en cualquier lugar que tenga una superficie plana y lisa.

A prueba de agua y polvo (IP67)

El Hang Up está diseñado para que la música suene casi todo. La clasificación IP67 significa que es resistente a la suciedad y sumergible en agua hasta un metro durante 30 minutos.

Hasta 8 horas de tiempo de juego

Haga que su fiesta vaya hasta altas horas de la noche sin preocuparse por cargar su altavoz. Además puede contestar su teléfono sin desconectarse del teléfono. Hang Up sabe cuándo está entrando una llamada y detendrá la música antes de que suene.