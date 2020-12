La tendencia del 2021: las canas están de moda

Cubrirlas o no cubrirlas, he ahí el dilema de las canas. Tanto hombres como mujeres se preocupan desde el momento en que las canas comienzan a aparecer, no importa si es un sólo cabello desteñido y grisáceo o si son cientos; la alarma por la edad se enciende.

Desde hace años, la tendencia a cubrir las canas se ha repetido, pero ahora la tendencia que ha surgido a finales del 2020 y que parece se repetirá durante el 2021 es dejar las canas al descubierto.

Ya varias actrices de Hollywood y miembros de la realeza han optado por dejar de lado sus cabellos rubios o negros para dejar lucir sus platinados cabellos que llegan a mostrar con orgullo.

Una de las primeras estrellas del cine de Hollywood en dejarse ver con canas fue Gwyneth Paltrow, quien se dejó captar en la alfombra roja de los Globos de Oro el cabello platinado asomándose entre su cabellera rubia.

Otra personalidad importante en el mundo de la moda es Sarah Harris, editora británica de la revista Vogue que se ha dejado ver en su instagram con un cabello al natural y canoso.

Quizá la pandemia haya obligado a cientos de personas sin estilistas para esconderlas y quizá otros se estén dando cuenta que hay cosas más importantes que las banalidades, lo cierto es que cada vez más famosos se atreven a lucir sus canas.

Como Carolina de Mónaco, quien durante el 2020 ha dejado ver su cabello, por primera vez, con canas durante su aparición en público durante la celebración del Día Nacional de Mónaco. Sin embargo, ninguna de las estrellas famosas del cine o editoras de revistas y obviamente la propia Carolina de Mónaco ha dejado de arreglar su cabello, sólo que ahora han decidido lucir sus canas.

Cómo lucir las canas con clase

Tener canas no significa dejar de cuidar tu cabello. Las canas bien cuidadas pueden ser tu mejor accesorio de moda. Existen algunos tips que te pueden ayudar:

Las canas descuidadas tienden a tomar un color amarillento por la acción de la decoloración, para que esto no ocurra se recomienda el uso de un champú con pigmentación violeta, además de protección contra los rayos del sol. Este champú debe usarse únicamente dos o tres veces a la semana o si buscas un look más atrevido puedes usarlo más de seguido para dar un tono azulado al cabello.

Busca el corte perfecto. No se recomienda un corte parejo, sino uno que sea dinámico. Se recomienda un corte con capas y aplicar cremas para peinar para mantenerlo hidratado. Un pixie cut queda perfecto para las cabelleras canosas.

Recuerda que debes elegir la tendencia con la que te sientas a gusto e identificada. Las canas suelen comenzar a aparecer a partir de los 35 años pero son más comunes en personas jóvenes. Generalmente no denotan algún problema de salud y son parte del proceso del envejecimiento.

Si lo tuyo no son las canas, existen muchas opciones que te ayudan a cubrirlas perfectamente en muy poco tiempo. (Remedios caseros para ralentizar la aparición de canas y cuidar el cabello)