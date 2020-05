La contingencia actual de salud que se vive en el mundo causada por el COVID-19 ha impactado y trastocado toda la vida familiar. Y las madres han visto puestas a prueba, y a límite, todas sus habilidades, paciencia, sabiduría, fortaleza, estabilidad emocional, salud mental y física. Pero lo que nunca estará en peligro o a prueba será su amor por sus hijos.

Dos especialistas, María Lourdes Camacho Urquiza, sicóloga clínica, con orientación educativa y madre de tres hijos; y Mara Gyusel Rodríguez Carrillo, sicóloga especialista en niños, adolescentes y en abuso sexual infantil, y madre de tres hijos, explican la labor titánica que están teniendo las madres en esta pandemia por coronavirus, los retos y brindan algunos consejos.

Situación

“Las madres salieron de su trabajo para ir a trabajar más en casa. De lo principal es saber equilibrar el tiempo para atender a sus hijos y a la vez continuar con su trabajo, las labores de la casa y además tener que explicar a sus hijos la situación, de una manera sencilla, pero estar ahí con ellos acompañándole”, indica Lourdes Camacho. Darse el tiempo para escucharlos, hacer las tareas, el juego, los niños quieren y necesitan jugar, y sin salir de casa.

“El gran reto que están enfrentando las madres en estos días, es el intentar mantener el nivel y ritmo de vida en la estructura familiar al que se está acostumbrado, aunado con la propia estabilidad emocional, que se ve trastocada por el miedo y la preocupación de contagiarse al salir a trabajar y contagiar a sus seres más allegados, recordemos también que hay mamás que tienen a cargo a sus padres, que están siendo considerados como las personas más vulnerables o en riesgo”, declara Mara Rodríguez.

Las mamás ahorita tienen muchas profesiones, son sicólogas, doctoras, la madre que está ahí y les hace de comer y les hace los antojitos, maestras. Están tomando un sinfín de roles que no estaban habituadas a hacerlo, o tal vez de alguna manera sí, pero no con la intensidad que se requiere en la situación actual. Es la madre, la cocinera, la empleada de una empresa o institución, y luego la maestra les está exigiendo que el niño haga todas las tareas. Es un reto enorme.

A los niños hay que contarles de una manera sutil la situación, que es un problema grave pero que hay que atender a las organizaciones de salud, a todas las recomendaciones que hagan para cuidarnos y prevenir un contagio.

Consecuencias

Son muchas las pruebas y varios los efectos de esta situación en el aspecto emocional en las madres. Está el estrés, la ansiedad, mucha irritabilidad, la depresión. Hay mucha preocupación también por sus propios padres, por familiares, que probablemente estén enfermos.

Puede llegar la depresión por la pérdida de trabajo, que tuvieron que cerrar sus negocios, empresas, de la seguridad que ya se tenía y que de momento nos quitaron; por la familia. “Es una preocupación constante cuando están los hijos chicos y pues a ellos realmente como madre debes protegerlos, son tu responsabilidad. Y no les estás dando la seguridad que ellos requieren, entonces te sientes impotente, desesperada, irritada, enojada, no es fácil”, argumenta María Lourdes Camacho.

Otro punto que también ha estado afectando mucho y se ha estado viendo es la violencia intrafamiliar, que ha aumentado. Esto es también la misma frustración que traen los padres, aunque de hecho muy probablemente ya había algo de eso. Pero ahora tenemos que hay que cubrir las necesidades de la familia, pero los padres no pueden salir a trabajar, no están trabajando, hay incertidumbre en su trabajo. Por lo que es lógico que van a andar muy irritables, el estrés, la ansiedad a todo lo que da, y una preocupación constante, y los hijos en casa, más demandantes, pues lógico que los padres van a estar desesperados.

Si se manifiestan síntomas emocionales de alarma como tristeza constante, pánico, preocupación excesiva e insomnio, hay que buscar ayuda. Un gran reto es fortalecer más los lazos familiares y sociales. Es importante fortalecer las redes de apoyo, saber que siempre hay alguien, todos contamos con alguien a quien acudir, no estamos solos.

“También está presente el hecho que las madres estén atravesando por alguna pérdida de un familiar o alguien muy allegado, que ante la falta de acompañamiento y de la posibilidad de poder vivir toda la experiencia del ritual de despedir a un ser querido se vuelve una agravante en el proceso de duelo”, añade Rodríguez Carrillo.

Probablemente haya depresión por pérdidas, por seres queridos enfermos. Si se llega a dar el terrible caso de la pérdida, fallecimiento, de un ser querido, sabemos que no se le va a poder velar, realizar las tradiciones religiosas para estos casos. Será muy doloroso no poder decirles adiós; compartir el momento de pérdida y sufrimiento con los demás seres queridos, familia amigos, un acompañamiento tan importante en estos casos pero que por esta situación no podrán estar presentes físicamente. Y esto, a futuro, claro que va a repercutir y posiblemente en una depresión al no poder despedir a este ser querido y no poder dar completamente el cierre a su muerte, no poder llevar el luto, el duelo, con todas sus etapas. Aquí hay que saber que poco a poco vas encontrando respuestas dentro de ti para mitigar ese dolor.

Las responsabilidades han aumentado al abrirse el aprendizaje en casa. Cumplir con las labores cotidianas del hogar mientras realizas el trabajo en línea o sales a trabajar y querer satisfacer las necesidades académicas de los hijos, tratando de adecuar sus recursos para dar cumplimiento a lo que se le solicita por parte de la escuela es una enorme tarea. La educación es importante, pero ya lo han mencionado las autoridades educativas, será importante en estos momentos realizar los ajustes razonables necesarios para lograr avanzar en el aprendizaje, sin perder de vista que la prioridad es la salud.

La sociedad se ve afectada en muchos aspectos, económico, social, educación y en salud física y mental, por lo que es importante que dentro de las familias se restablezcan prioridades, de acuerdo a las posibilidades y recursos con que se cuentan: “hacer de lo que tenemos, lo mejor que se pueda”.

Es importante que se ayude a los niños a mantener una rutina para que siga el aprendizaje. Horario para hacer la tarea, para el aseo, las comidas, para dormir y despertarse. Que en lo más posible se siga la rutina de cuando va a la escuela, para que no crea que son vacaciones. Por supuesto que sí se deben esforzar en lo académico, tratar de hacer sus tareas, lo que les está dejando el maestro, no se deben dejar de lado pero es hasta donde se pueda. Tampoco en estos momentos es para estar presionando tanto al hijo con el tema escolar. Lo más relevante aquí es apoyarlos emocionalmente, la contención emocional, eso es lo que importa y no hay escuela para eso.

“Con el paso de los días extrañamos a nuestras familias, compañeros de trabajo, hasta el sonido del vendedor ambulante que pasaba por las tardes por la calle de tu colonia, mencionaba hace un momento, el restablecimiento de las prioridades, reconocer el verdadero valor de un saludo, un abrazo, una mirada”, enfatiza la sicóloga Mara Rodríguez.

“También salen cosas positivas. Por ejemplo, en nuestro país hay gente muy solidaria que está puesta a ayudar a los demás. Además que México se ha caracterizado porque es muy importante la familia y por ser muy expresivos, cariñosos y generosos. Son cosas buenas que tenemos y que hay que seguir fomentando”, reflexiona la especialista Lourdes Camacho.



Recomendaciones

Informarte sobre los cuidados y protocolos de protección e higiene ante el COVID-19 que brinden un marco de seguridad y protección para ti y los tuyos.

Conoce los síntomas que se presentan ante el contagio para identificarlo a la brevedad. De presentarse, accionar con las medidas que correspondan.

Evita saturar tus pensamientos de información devastadora sobre el COVID-19, además de cuidar lo que se comenta frente a los más pequeños, ya que también contagiamos de miedos y preocupaciones que muchas veces no logran identificar, mucho menos expresar.

Acerquémonos a los niños y jóvenes a preguntar cómo se sienten, cómo están experimentando el confinamiento y conozcamos sus preocupaciones.

Salir a tomar un poco el sol cada día para reforzar el sistema inmunológico y activar la dopamina que ayuda a regular el sueño.



Acciones:

Crearse una rutina para darnos seguridad

Mantener una sana alimentación

Hacer ejercicio

Tener las horas de sueño adecuadas

Fortalecer las redes de apoyo virtuales

Hacer conciencia de que no se está solo

Bloquear pensamientos negativos escuchando música alegre, ver películas cómicas y hacer cosas que te gusten, que disfrutes: cocinar, hacer manualidades, leer, etc.

Usar técnicas de relajación que ayuden a mantener la tranquilidad, puedes encontrarlas en internet.



Ayuda

Hay líneas de apoyo sicológicas gratuitas como la del DIF, las facultades de sicología, entre otras.

Ambas sicólogas que apoyaron en la nota son parte de los especialistas que colaboran de manera altruista en la Línea PsicoVida para brindar atención sicológica gratuita en línea durante esta cuarentena. Las puedes contactar a los números:

Lourdes Camacho: 6672171847

Mara Rodríguez: 6673432109



Efectos

Entre las consecuencias emocionales para mamá se presenta un desgaste emocional en general, pueden hacerse presente sensaciones de miedo, ansiedad, preocupación excesiva, que en algunos casos se expresan con actitudes evasivas, depresivas o hasta con violencia, dirigida a los suyos o hacia sí misma, como lo es el suicidio o el intento de.



Huella

Comentan los especialistas en salud, el saldo que dejará a su paso esta pandemia es alto, el desencadenamiento de trastornos mentales y la huella que deja la vivencia de emociones como el temor a la muerte o a perder a algún familiar son profundas y en este caso, masivas.