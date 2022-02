En el antiguo sistema chino del Feng Shui que busca el equilibrio de la energía positiva de las personas a través de la distribución, orientación de los espacios, existen ciertos objetos que sí y que no deben tener en casa, debido a que dan armonía o ponen obstáculos en el flujo de las energías positivas.

Tierra, Agua, Madera, Fuego y Metal, son los cinco elementos en los que se basa la filosofía del Feng Shui, los cuales deben formar parte de la decoración de la casa, pero siempre prestando atención dónde colocar los objetos para que fluya la energía positiva en todos lo espacios del hogar.

En ese sentido, a continuación te daremos a conocer las 10 cosas que el Feng Shui dice que sí y que no debes tener en casa.

Cosas que SÍ puedes tener en casa

Si eres un amante de las plantas y flores, no te preocupes, ya que son las cosas que no deben faltar en casa para atraer energías positivas. Para ello, las plantas deben estar vivas y bien cuidadas, porque si están marchitas representan la muerte lo que obstaculiza la armonía y afecta la salud.

Según el Feng Shui, otras de las cosas que sí puedes tener en tu casa son los cuadros y fotografías, ya que estos transmiten paz y belleza al ambiente. Los recuerdos de viajes, familia, amigos y momentos positivos son bienvenidos a las casas, mientras que imágenes violentas o tristes afectan en el sentir de los habitantes de la casa.

10 cosas que el Feng Shui dice que sí y que no debes tener en casa | Foto: Pixabay

Los suelos de madera son perfectos para aportar calidez y asentamiento al espacio, y más si se combinan con paredes blancas, ya que la madera corresponde al elemento Tierra, que genera estabilidad, y el blanco al Metal, que transmite paz. ¡Que no te falte la madera y el color blanco en casa!

En la mayoría de los hogares es común encontrarse con espejos, pero estás consciente de ¿qué dice el Feng Shui sobre estos? Los espejos ayudan en el flujo de la energía de las casas, siempre y cuando estén colocados en los lugares correctos. Espejos frente a la puerta principal y espejos grandes en las recámaras son obstáculos para el fluir de la energía positiva, por ello, debes buscar evitar colocarlos en esos espacios.

Otros objetos que sí están permitidos según el Feng Shui son las velas y las lámparas, el elemento fuego, que simboliza vitalidad y energía. De igual forma, las chimeneas y objetos triangulares atraen energías positivas al hogar.

Cosas que NO puedes tener en casa

Aunque no lo creas, la posición de la cama en el dormitorio es esencial para que fluyan energías positivas. El Feng Shui recomienda que la cama se localice con una pared detrás y que no esté alineada con la puerta, pero en el cual sí se vea la entrada. Además, recomienda que el baño o ventana no se encuentre detrás de tu cama. Además, debes evitar colores oscuros en la ropa de cama.

Muebles y objetos con esquinas puntiagudas afectan los centros energéticos, por lo que el Feng Shui señala que lo mejor son los muebles con formas ovaladas o redondas.

Por muy cómodo que suene tener una televisión en el dormitorio, tanto estos como cualquier tipo de aparato electrónico de gran tamaño perturban el descanso pleno de las personas. De acuerdo a la filosofía del Feng Shui es mejor evitar estos y colocarlos en las salas o salones de estudio, para mantener la serenidad y tranquilidad a la hora de dormir.

La acumulación de objetos genera malas energías, según el Feng Shui se debe evitar los espacios repletos de cosas que no se utilizan. Por ello, recomienda realizar depuraciones de objetos, cosas viejas, rotas y poco funcionales, para dejar que fluya la energía buena.

Los relojes sin pila son objetos que se deben evitar contundentemente, ya que pueden absorber la energía de la casa y no dejar que fluya. Por eso, cerciórate que los relojes nunca se paralicen.