Las mejores frases y felicitaciones para celebrar el Día del Padre este 21 de junio

Este próximo domingo 21 de junio se celebra en México, y en varias partes del mundo, el Día del Padre y qué mejor forma de festejar a los padres compartiendo fotografías de momentos especiales que han pasado juntos con una bonita frase y felicitación acompañando la imagen.

Aquí te dejamos algunas de las mejores frases y felicitaciones para celebrar el Día del Padre, festejo que nació en Estados Unidos, para que le regales a tu padre.

Gracias papá por no decirme cómo vivir. Tú viviste y me enseñaste con tu ejemplo.

Te puede interesar: 10 juegos para obsequiar el Día del Padre

Sé que no siempre es fácil ser padre, yo te he dado mucho trabajo, pero en todas mis caídas he encontrado tus manos para levantarme. ¡Gracias!