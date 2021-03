Las niñas deben estudiar lo que les apasiona sin sesgos de género

México.- Las mujeres han sido parte de la historia y el desarrollo de la ciencia, la tecnología, matemáticas e ingeniería, como Ada Lovelace que en 1842 formuló el primer algoritmo informático; sin embargo, han quedado invisibilizadas ante obstáculos en el pasado como el escándalo que significaba para una mujer publicar un artículo científico o bien la falta de derechos, como poder estudiar en una universidad ante los prejuicios de la época y sin el apoyo familiar o económico. Todavía existen barreras que deben ser derribadas a diario en pleno siglo XXI al considerar socialmente ciertas carreras masculinas o femeninas.

Entrevistamos vía correo electrónico a la Dra. Laura Eugenia Romero, reconocida ayer en la categoría She4She del Premio Nacional Mujer Tec del Tecnológico de Monterrey, Nuevo León. Ella ha impulsado el desarrollo educativo de mujeres en la ciencia. She4She es una comunidad internacional de mujeres (S. H. E. viene de las iniciales en inglés haring (compartir), helping (ayudar), empowering (empoderar).

Existe un déficit de jóvenes mexicanas que deciden estudiar una profesión relacionada a las áreas STEM, las cuales han sido enfocadas socialmente para los hombres, explica la también directora de la carrera de ingeniería en nanotecnología y ciencias químicas en el Tec de Monterrey, campus Monterrey.

¿Qué tipo de México imagina para las próximas generaciones de mujeres?

Un México que viva en equidad, donde tanto hombres y mujeres tengamos los mismos derechos y responsabilidades, donde no se discrimine por género, religión, estado civil, ni por ningún aspecto.

Un México donde se impulse a las niñas de las nuevas generaciones a estudiar lo que les apasiona sin sesgos de género y hacerles ver que ellas pueden cumplir sus sueños y todos nosotros, la generación de hoy, seguir preparándonos como sociedad para construir un mundo que viva en equidad para todos.

Ada Lovelace ha sido considerada la primer mujer programadora, creó el primer algoritmo informático en 1842, aunque fue hasta 100 años después que se utilizó este conocimiento en el desarrollo de las computadoras. Fuente: Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología National Geographics.

¿Qué necesitamos para tener un mundo más equitativo donde hombres y mujeres sean libres de alcanzar sus metas y sueños integralmente?

Educación como primer término, un pueblo educado puede tomar mejores decisiones para sus habitantes, decisiones más equitativas y más razonadas, pero también necesitamos más sensibilidad y tolerancia para tratar temas de violencia de género, de discriminación, de racismo, de tolerancia, tenemos que abrirnos como sociedad y poder dialogar sobre estos temas para llegar a consensos de todos nuestros integrantes.

¿Por qué es necesario impulsar a más niñas, adolescentes y mujeres en las disciplinas STEM (en inglés Science, Technology, Engineering and Mathematics)?

Hoy, las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) han adquirido una perspectiva global para la educación y el empleo. Para competir en una economía mundial de alta tecnología en crecimiento, las empresas y la industria dependen cada vez más de trabajadores con una preparación especial en los campos STEM.

Es una realidad que las mujeres tienen menos probabilidades de participar en carreras STEM que en otras disciplinas, como educación, salud, ciencias sociales y artes. La pérdida de mujeres talentosas en las áreas STEM ha sido ampliamente reconocida dentro de la educación científica como un problema urgente, por lo que las iniciativas para fortalecer el liderazgo de las mujeres en los entornos educativos STEM son de suma relevancia.

En los siguientes 100 años, nuestra sociedad enfrentará muchos desafíos que requieren gente que sea capaz de impulsar el desarrollo científico y tecnológico; mujeres y hombres que sean el factor de cambio que México y el mundo necesitan.

Mujeres que admira y la inspiran

Vienen a mi mente muchos nombres de mujeres a lo largo de la historia que han dedicado su vida a la ciencia. Mentes brillantes que lograron hacer importantes avances sin los que nuestras vidas serían distintas hoy en día.

Ada Lovelace, como la primer mujer programadora, María Curie, con sus dos increíbles premios Nobel en física y en química o Rosalind Franklin con sus descubrimientos sobre el ADN. Mujeres pioneras que nos han abierto el camino y que ahora nos toca a nosotras seguir abriendo caminos a las niñas y jóvenes de las nuevas generaciones.

Una frase suya que pueda compartirnos

Mi propia definición de SORORIDAD: Mujeres trabajando unidas para empoderar a otras mujeres, niñas y jóvenes y para construir un nuevo futuro en equidad.

Acciones para la igualdad

Naciones Unidas señala que las pequeñas acciones en cada uno de nosotros pueden ser parte del cambio a favor de la equidad de género con el fin de que niñas, adolescentes y mujeres tengan las mismas oportunidades de desarrollo y no sean discriminadas. A continuación algunas de ellas.

1. Denuncia los casos de sexismo y acoso.

Si eres testigo de un acto de acoso denúncialo, pregunta a la víctima de qué forma puedes apoyarla, escúchala. Los piropos y las bromas sexuales inadecuadas son parte de las conductas que las mujeres deben de enfrentar a diario tanto en sitios privados como públicos.

2. Compartir cuidados.

Las mujeres se ocupan tres veces más del trabajo doméstico y del cuidado no remunerado que los hombres, esto quita tiempo y energía a las mujeres para avanzar en sus carreras, disfrutar del ocio, o bien ganar más dinero. Las responsabilidades domésticas se pueden dividir, así como las necesidades de cuidados de los niños.

3. Exigir igualdad en el trabajo.

El acoso sexual es una realidad en centros de trabajo, así como la brecha salarial de género, lo que es una práctica discriminatoria en lo que se refiere al lugar de trabajo. Se puede exigir un ambiente de trabajo progresista con cursos de formación sobre igualdad de género.

4. Ser un hombre.

Actúa como hombre, los niños son niños, los niños no lloran, entre otras expresiones que son usadas socialmente para educar en masculinidades limitadas. Fomenta un entorno donde niños y hombres pueden hablar de sus sentimientos, no te burles, no los ignores, denuncia a quien lo haga.

5. Cuida el medio ambiente.

Dona ropa y otros artículos, compra artículos de segunda mano, recicla, evita el consumo de plásticos desechables, pues el cambio climático afecta de manera desproporcionada a niñas y mujeres. Desastres naturales afectan más a las mujeres que quedan expuestas a más violencia, desnutrición y otros riesgos.

32.6 % del total de hogares en méxico son encabezados por mujeres, informa inegi.

6. Ejerce tus derechos políticos.

Votar es un derecho político y a nivel nacional y estatal la mayor parte del listado nominal lo conforman mujeres. Infórmate sobre las próximas elecciones en ine.mx o en el instituto local

ieesinaloa.mx

7. Las niñas son valiosas.

A las niñas se les impide desarrollar todo su potencial al imponerles estereotipos de género. Hay que elogiar su liderazgo, inteligencia, fortaleza, destreza física más que su apariencia.

750 millones de mujeres y niñas vivas se casaron antes de cumplir 18 años en todo el mundo, informó el programa de las naciones unidas para el desarrollo.