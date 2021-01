Tener en casa alguna mascota o querer darle la bienvenida a una no es cualquier cosa, mucho menos una tarea fácil, por lo contrario, una gran responsabilidad que se debe atender, por lo que siempre es importante analizar y tener en claro si se está listo para un compromiso como este.

Como muchas personas lo ven, tener una mascota no es un juego, pues para esto se debe tener tiempo para diferentes actividades como lo son pasearla, alimentarla, mantener un entorno ideal, cuidar su higiene, además de tomar en cuenta los gastos que podría traer para tu cartera.

Siempre es importante tomar en cuenta que la responsabilidad no siempre será sólo tuya, sino de algunos otros miembros de tu familia, ya que al estar al lado de todos, tu mascota también debe recibir ciertos cuidados de parte de otras personas, principalmente cuando el dueño no está en casa o no la puede atender.

Según Carlos Esquivel, Médico Veterinario Zootecnista, también director general de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México (AGATAN) y colaborador con la Ciudad para las Mascotas iniciativa de Mars Petcare, habla en su podcast de Spofity sobre las responsabilidades que implica tener una mascota.

¿Cuáles son las responsabilidades de tener una mascota?

Atender su salud

Comprarle alimento especial

Darle el cobijo necesario

Tener una zona apropiada

Darle de beber agua suficiente

Cuidar su higiene

Ofrecerle educación

Darle un buen trato

Considerar la esterilización

Es importante mencionar también que se deber hacer un análisis y valoración sobre qué tipo de mascota es la mejor para tener, en ocasiones algunos test sirven para entender cuál es la mejor para hacerla entrar en tu vida.

Ya sea un perro, se debe tener en cuenta tu entorno, tu estabilidad económica y hasta el lugar donde vives, para así tener una idea previa de si buscas un animal de raza pequeña o grande, pues al hacer todo este tipo de valoraciones, podrás brindarle una vida más cómoda y sin preocupaciones.

Así que si adquiriste o piensas en adoptar una mascota, es importante tomar en cuenta todos y cada uno de los consejos que se te ofrecen, pues esta decisión puede parecer fácil, sin embargo, implica bastantes obligaciones para cubrir sus necesidades básicas, así como el cuidado de su salud y su estado físico y emocional.