Las tías son tan importantes como las mamás al criar mujeres jóvenes; lo dicen los expertos

Las mayoría de las tías se convierten como en una mamá para los sobrinos pero más se da tía y sobrina, de hecho las tías hacen un papel muy importante en la vida de las niñas.

Un experto en crianza dio su opinión de lo anterior y dijo que las tías juegan un papel fundamental en su crecimiento y desarrollo en las niñas, porque son figuras similares.

"Son realmente cruciales para las mujeres jóvenes", explicó en un podcast, el psicólogo y autor de Raising Girls and 10 Things Girls Need Most, Steve Biddulph.

El especialista también mencionó que una de las cosas que sabemos es que, por ejemplo, algo que toda niña de doce años sabe con certeza es que no quiere ser como su mamá.

Debes de saber que las tías son un pilar de la salud mental de las niñas. No tienen que ser un pariente consanguíneo, es solo alguien de la edad de tu madre que también la ama.

Este psicólogo Steve Biddulph, sugirió que cuando el niño llega a la edad de ocho años, las tías deben invitarlo a su casa para pasar la noche y almorzar sin sus padrea, para que se pueda construir un vínculo de forma independiente.

Para que se establezca este vínculo deben hacer preguntas profundas y significativas , así como abordar los temas de los niños y las relaciones, algo que tal vez no quieran confiar a sus madres.

