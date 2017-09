Las toallas femeninas tienen más uso del que ya conoces

Las toallas femeninas aunque muy necesarias no son nuestras favoritas, lo sé, son incomodas y desearíamos no necesitarlas, pero este invento que no es tan antiguo como podríamos creer tiene más usos de los que te imaginas, más allá del clásico y que todas conocemos.

Aquí hay una lista de cosas para las que les puedes sacar provecho:

Protegen heridas

Si estás en excursión y sufres un accidente que te cause un raspón o herida superficial, y para tu mala suerte no hay un botiquín cerca, pero sí toallas, éstas se pueden convertir en tu salvación. Si tienes sangrado en la herida te pueden ayudar absorber la sangre en lo que llegas a casa a desinfectar o con tu doctor.

Plantillas

Si tus zapatos te quedan grandes, poner una toalla dentro servirá de relleno, además de que tus pies estarán muy acolchonados.

Absorber sudor

Si te sudan los pies y a causa de eso te resbalas, pega bien una toalla dentro de tu zapato, la toalla absorberá el sudor. Para que no te apriete puedes utilizar una toalla tipo protector, de las chiquitas.

Pantuflas instantáneas

Típico, vas a una boda y al final, después de tanto bailar tus zapatos te están matando, si sientes que el camino hacia tu carro es eterno, úsalas como si fueran pantuflas, será mejor que andar descalza.

Paño de limpieza

Si el vapor de la regadera empañó el espejo y no puedes salir a buscar con qué limpiarlo, una toalla puede suplirlo. Asunto arreglado.

Almohadillas para el busto

Sí eres mamá y estás amamantando, las toallas higiénicas no pueden faltar en tu pañalera, sí, suena raro, lo sé, pero piénsalo bien, si tienes un accidenten y tus almohadillas especiales se terminaron, ya tendrás con que limpiar los derrames, y sobre todo que colocar en tu bra para que absorba.

Para germinar semillas

Suena un poco raro, pero si quieres germinar una semilla para tu huerto en casa, lo único que tienes que hacer es colocar una toalla húmeda a un frasco y poner encima de ella las semillas, colocas el frasco junto a una ventana para que le entre un poco de luz solar e iniciará el proceso de germinado de inmediato.



