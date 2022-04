Lengua de suegra: beneficios de tener esta planta y sus cuidados

Por otro lado, al ser tan resistente a diversas condiciones, la planta puede aguantar hasta seis semanas sin agua, sin embargo, lo ideal es regarla una vez por semana; la cantidad que necesitará dependerá de su tamaño, ya que si es pequeña basta con unos 200 mililitros. Eso sí, es muy importante rectificar la humedad en su tierra, pues de estar seca es de vital importancia regarla, pero evitar encharcarla para no podrir sus raíces.

Si eres un fiel amante de las plantas , pero no tienes el tiempo ni el espacio necesario para poder cuidarlas, no te preocupes, que la especie Lengua de suegra seguramente es la ideal para ti, debido a que se requiere de un gran cuidado para mantenerla hermosa y brillante.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.